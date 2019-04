Kravské zvonce nie sú príliš hlučné, rozhodol nemecký súd

Muž žiadal stotisíc eur za ujmu, ktorú mu vraj spôsobili kravy a ich zvonce.

10. apr 2019 o 15:18 ČTK

MNÍCHOV. Súd v Mníchove v stredu zamietol sťažnosť obyvateľa bavorského mestečka Holzkirchen, ktorý sa sťažoval na farmárku v susedstve. Podľa jeho názoru zvonili zvonce jej kráv príliš hlučne.

O spore, ktorý sa vliekol viac ako päť rokov, informovala agentúra DPA. Verdikt farmárka Regina Killersová víta.

"Ide o našu tradíciu, ak by súd sťažovateľovi vyhovel, bol by to koniec Bavorska," obhajovala podľa denníka Süddeutsche Zeitung používanie kravských zvoncov Killersová.

Už v septembri 2015 sa farmárka so sťažovateľom a jeho ženou dohodla, že jej kravy sa budú pásť minimálne 20 metrov od ich domu. To ale podľa suseda nepomohlo, takže muž podal v roku 2017 ďalšiu sťažnosť.

V nej žiadal, aby lúka pred jeho domom nebola používaná na pasenie kráv.

Muž tvrdil, že on i jeho manželka nemôžu kvôli zvoncom kráv spať a majú z toho depresie. Argumentoval aj tým, že muchy, ktoré pre kravy vo väčšom množstve lietajú okolo jeho domu, môžu prenášať choroby.

Tvrdil tiež, že zvonce sú pre kravy nepríjemné a že ide o týranie zvierat. Ujmu, ktorú podľa sťažovateľa farmárka pastvou kráv pri jeho dome jemu a manželke spôsobila, muž vyčíslil zhruba na 100-tisíc eur.