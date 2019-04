Pellegrini plánuje kontrolu Mochoviec, sprevádzať ho má aj minister Žiga

O meškaní a predražovaní premiér zatiaľ nehovorí.

10. apr 2019 o 11:45 SITA

BRATISLAVA. Predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini zatiaľ nehovorí o meškaní dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce a o jej predražovaní.

„Pozorne sledujem vývoj a postup prác. S pánom ministrom plánujeme opätovnú návštevu Mochoviec, aby som tam priamo zistil aktuálny stav. Zatiaľ vychádzam z informácií, že na dostavbu a spustenie tretieho bloku je dostatok finančných prostriedkov a malo by sa začať s postupným zavážaním paliva,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Pellegrini.



Predseda vlády vyzýva pri téme dostavby dvoch mochoveckých jadrových blokov na odbornú diskusiu. Nerád by do toho vnášal politiku.



Premiér znova zopakoval, že jeho vláda nepripustí, aby sa do prevádzky dostali jadrové bloky, ktoré by mohli byť pre Slovensko alebo okolité krajiny nebezpečné.