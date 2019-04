Kanceláriu má desaťtisíc metrov nad zemou

IT architekti a piloti sú podľa Profesia.sk na Slovensku najlepšie platené profesie. Obe vyžadujú extrémne nasadenie síl, obrovskú zodpovednosť a celkom inú motiváciu, ako sú peniaze.

9. apr 2019 o 22:48 Klaudia Lászlóová

V detstve chcel byť kozmonautom, potom vojenským letcom a na rozdiel od iných chlapcov sa ani neskôr nedržal pri zemi. Otec ho motivoval, aby sa stal pilotom dopravných lietadiel.

Svoj prvý sólo let absolvoval v roku 1998 ešte ako študent Žilinskej univerzity. „Bol to úžasný pocit. Ale to nadšenie som mal v kombinácii s rešpektom. Vedel som, že stačí jediný nesprávny pohyb...“ spomína na svoje začiatky Michal Kutlík, ktorý dnes lieta pre AirExplore.

Michal Kutlík 41 Študoval leteckú dopravu na Žilinskej univerzite, štúdium ukončil v roku 2001 s licenciou obchodného pilota. Ako pilot pracoval v spoločnostiach Seagle Air, Central Charter Airlines Slovakia, Samair a od roku 2014 lieta pre Air Explore. Kapitánske skúšky si urobil na jar roku 2015.

„Tento pocit ma sprevádza celým životom a o to viac teraz, keď je za mnou dvesto ľudí, ktorých musím priviezť bezpečne na zem.“ Rovnako ako IT architekt, pilot kapitán tiež preberá zodpovednosť za celé lietadlo, a to aj z právneho hľadiska.

Cesta ku kapitánskym skúškam nie je jednoduchá. Nie je jednoduchý ani životný rytmus pilota, ktorý strávi týždne mimo domova, lieta často v noci a musí byť v stopercentnej kondícii pri veľkých časových posunoch.

Silné momenty

„Videl som polárnu žiaru, východy a západy slnka sú z výšky desať kilometrov majestátne. Búrkové mraky svetielkujú a na nočnej oblohe vidno z tejto výšky množstvo hviezd, ktoré zo zeme nevidíte. Neuveriteľný pohľad je na činné sopky a koralové ostrovy. To sú silné momenty. Hovorím si, som najšťastlivejší človek, lebo mám kanceláriu 10-tisíc metrov nad zemou,“ opisuje zážitky z lietania.

Ale môcť tieto veci zažiť ako kapitán lietadla nesie aj obrovské nasadenie a bez veľkej vnútornej motivácie to nikto nezvládne. V prvej fáze výcviku musí pilot absolvovať približne 15 hodín letu s inštruktorom, kým ho pustia na sólový let. Je rozdiel lietať na malých a veľkých lietadlách, čím je stroj väčší, tým je aj výcvik zložitejší.