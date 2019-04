Prichádza májová bryndza, letná podľa výrobcu nie je horšia

Základom kvality je zelená tráva.

11. apr 2019 o 17:37 Nikola Bajánová

BRATISLAVA. Májová bryndza patrí k najobľúbenejším mliekarenským výrobkom u nás. Jej výroba sa spája s Veľkou nocou a dlhoročnou tradíciou vyháňania oviec na pašu v jarnom období.

Ovce si na čerstvej lúke vyberajú to najlepšie z trávy, a tak sa to najlepšie z lúk dostane aj do prvej čerstvej bryndze po zime.

Májová bryndza sa však nutne nemusí vyrábať iba v máji. Otepľovanie spôsobuje, že sa ovce vyháňajú na pašu aj v apríli, hovorí Marek Čepko z Farmy pod Vtáčnikom v prievidzskom okrese.

Bryndzu z tohto chovu vyhlásili vlani v septembri na Agrokomplexe v Nitre za najlepšiu na Slovensku.

Výroba závisí od chvíle, keď farmári odstavia jahňatá od dojčenia. Robievajú to približne dva týždne pre Veľkou nocou, vysvetľuje predseda Cechu bryndziarov Sven Harman.

Základné rozdelenie bryndze je na letnú a zimnú. "Júnová či júlová bryndza v ničom za tou májovou nezaostáva,“ hovorí Harman.

Pod Vtáčnikom doja ovce dvakrát denne. Na dobrej lúke s čerstvou trávou sa im bruchá, a tým aj vemená naplnia rýchlo, vysvetľuje Čepko.

Salaše ceny nezdvíhajú

Päťročné porovnanie cien zo 180 predajných miest ukázalo, že bryndza v máji nie je drahšia. V tomto období jej ceny klesajú.

Napríklad vlani stálo 125 gramov bryndze v máji priemerne 1,184 eura. Mesiac predtým to bolo 1,196 eura a v marci viac ako 1,2 eura.

Májová bryndza sa však predáva najmä mimo väčších obchodov a takmer výlučne ako vážená. Preto je vo vzorke zastúpená len zanedbateľne, a nie je viditeľný sezónny vplyv, vysvetľuje hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Salaš v Kamenci pod Vtáčnikom, ale napríklad ani Salaš Krajinka pri Ružomberku ceny májovej bryndze nezdvíhajú. Vysvetľujú, že mlieka je vtedy prirodzene viac, keďže sa rodia jahňatá.

Koľko je oviec na Slovensku? Koncom roka 2017 zaznamenávala Centrálna evidencia hospodárskych zvierat na Slovensku menej ako 400-tisíc oviec. Začiatkom 20. storočia ich pritom bolo na našom území niekoľko miliónov, hovorí predseda Cechu bryndziarov Sven Harman.

Májová bryndza by mala byť jemná na jazyku, s príjemnou mliekovou chuťou.

Odborníci vyzdvihujú bryndzu, lebo je prospešná pre zdravie. Radí sa medzi tzv. probiotické funkčné potraviny. Je zdrojom bielkovín, minerálov, vitamínov a užitočných mikroorganizmov. Ovčí tuk tvoria najmä mastné kyseliny, ktoré nezvyšujú hladinu cholesterolu v krvi ani riziko srdcovo-cievnych problémov.

Kontrola odhalila baktériu

Probiotiká v bryndzi zostávajú iba ak nie je pasterizovaná. Pri nesprávnom spracovaní, napríklad, ak výrobca nedodrží hygienické postupy, však môže obsahovať patologické baktérie.

Napríklad v utorok Štátna veterinárna a potravinová správa informovala, že v senickej syrárni Havran našla v jednej šarži s dátumom spotreby 13. apríla 2019 listériu. Išlo o plnotučnú 125-gramovú Tesco bryndzu, šarža L01084.

"Bryndza bola stiahnutá z našich obchodov na žiadosť dodávateľa. Bezodkladne sme vykonali vlastné kontroly v obchodoch aj distribučných centrách, pričom všetky výsledky boli v poriadku,“ napísala šéfka tlačového oddelenia Tesco Stores Veronika Bush.

Zákazníci, ktorí si výrobok kúpili, môžu bryndzu vrátiť a dostanú späť peniaze.

Listéria je baktéria, ktorá sa na človeka prenáša pri styku s chorými zvieratami. Inkubačný čas je týždeň až jeden mesiac. Po požití nakazenej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu.

Pri všetkých prejavoch choroby je rozhodujúci imunitný stav a vek človeka. Najviac sú ohrození starší ľudia, tehotné ženy a ľudia s oslabeným imunitným systémom.