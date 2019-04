Novým ministrom financií sa stane Kamenický. Vystrieda Kažimíra

Súčasný minister Kažimír odchádza do čela národnej banky.

9. apr 2019 o 11:11 (aktualizované 9. apr 2019 o 15:44) Marek Poracký, SITA, TASR

BRATISLAVA. Novým ministrom financií sa stane šéf finančného parlamentného výboru Ladislav Kamenický. Na tento post ho navrhne najsilnejšia vládna strana Smer, oznámil to jej predseda Robert Fico.

Kamenický na poste ministra financií vystrieda Petra Kažimíra, ktorý sa stane guvernérom Národnej banky Slovenska. Na svoj post nastúpi 1. júna, svojej stoličky ministra sa vzdá vo štvrtok 11. apríla.

Oficiálne meno nového ministra financií oznámili v Košiciach na poludnie premiér Peter Pellegrini a šéf strany Smer Robert Fico.

"Chcem privítať meno nového ministra financií. Je to človek, ktorého poznám, a s ktorým som mal možnosť spolupracovať," vyhlásil Pellegrini.

Až po Veľkej noci

Kamenický na post ministra financií nastúpi oficiálne až po Veľkej noci. Je to preto, že nového ministra financií musí navrhnúť predsedníctvo strany. Kamenický je jeden z 15 členov užšieho vedenia Smeru.

“ "Ak budem vymenovaný prezidentom za ministra financií, rád predstavím verejnosti a médiám svoju víziu a vyjadrím sa aj k aktuálnemu stavu rokovaní o nových návrhoch v rámci koalície. Až do môjho vymenovania sa nebudem k mojej nominácii ďalej vyjadrovať.“ „ Ladislav Kamenický

Dosadil ho tam Robert Fico.

Kamenický tvrdí, že ponuku na post ministra financií prijal s veľkým rešpektom a pevne verí, že získa aj dôveru predsedníctva strany Smer.

„Následne, ak budem vymenovaný prezidentom SR za ministra financií, rád predstavím verejnosti a médiám svoju víziu a vyjadrím sa aj k aktuálnemu stavu rokovaní o nových návrhoch v rámci koalície. Až do môjho vymenovania sa nebudem k mojej nominácii ďalej vyjadrovať,“ dodal.

Keďže Kažimír z postu ministra financií odíde už vo štvrtok, na chvíľu bude post zastávať Pellegrini. O tejto možnosti premiér už hovoril na diskusnom klube Hospodárskych novín HNClub.

"Vzhľadom na to, aký významný tlak je dnes smerovaný na rezort financií a na naše verejné financie, si nemyslím, že by to vyjednávanie, ktoré bude nasledujúcich pár týždňov, mohol zvládnuť nový minister," hovoril premiér.

Pellegrini tak reagoval na to, že v parlamente sú viaceré návrhy na zníženie daní. Predložil ich predseda SNS Andrej Danko, ktorý navrhol zníženie daní z pridanej hodnoty na potraviny z 20 na desať percent, ako aj zníženie dane z príjmov pre právnické osoby z 21 na 15 percent.

Kamenický je šéf finančného výboru od roku 2016. Je pomerne neznámym poslancom Smeru a môže byť vnímaný ako kompromis medzi Pellegrinim a Ficom. Kažimír bol totiž premiérovým spojencom.

"Je to erudovaný človek, ktorý si svoju funkciu zastane," reagoval na Kamenického podpredseda Smeru a parlamentu Martin Glváč. Kamenický je člen bratislavskej organizácie Smeru.

Viaceré mená

O Kamenickom ako novom ministrovi financií sa špekulovalo dlhšie, bol jedným z hlavných kandidátov.

Pôvodným favoritom na tento post bol však bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze. Ten sa svojej funkcie vzdal pre kauzu colných podvodov za 300 miliónov eur vlani na jeseň.

Neskôr sa začalo spomínať aj meno podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Ten však oficiálnu ponuku nedostal. O ponuke stať sa ministrom financií sa dozvedel v utorok iba nepriamo, z médií. V rozhovore pre médiá v Bruseli naznačil, že o túto pozíciu nemá záujem a chce dokončiť svoj mandát v exekutíve EÚ.

Meno sme sa dozvedeli z médií, tvrdí Most-Híd

Kamenického považujú v Moste-Híd za odborníka, prekáža im však spôsob zverejnenia mena nového ministra.

„Musíme dodať, že sme od koaličnej strany očakávali iný prístup. Že sa meno nového ministra financií nedozvieme z médií, ale od partnera,“ uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár pre agentúru SITA.

Opozícia žiada zmeny na finančnej správe

Opozícia od Ladislava Kamenického očakáva dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, ako aj poriadky na finančnej správe.

Podľa poslanca za OĽaNO Eduarda Hegera však bude pre Kamenického ako dlhoročného člena Smeru ťažké udržať si vo funkcii nevyhnutný odstup od „straníckych a populistických chúťok prejesť rozpočet“.

Ako dodal Heger, od nového ministra čaká silnú podporu Útvaru hodnoty za peniaze a dôsledné presadzovanie jeho opatrení do rozpočtu a takisto snahu udržať fiškálnu rovnováhu. „Očakávam, že sa zaviaže nemeniť fiškálne ciele prisľúbeného jeho predchodcom Petrom Kažimírom,“ hovorí Heger.

Hnutie SaS od Kamenického zase očakáva rázne konanie najmä na finančnej správe. „Osobitne finančná správa je v kritickom stave, a to najmä v súvislosti s obrovskými colnými podvodmi v stovkách miliónov eur a podvodmi s DPH, ktoré sa pohybujú vo výške 1,5 miliardy eur ročne,“ uviedol poslanec za SaS Jozef Rajtár.

O stoličku by podľa strany SaS mali následne prísť aj riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ladislava Makó a generálny riaditeľ Sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly FS Štefan Kaplán.

Beblavý je rád, že sa ministrom nestane Imrecze

Jeden z lídrov koalície Progresívneho Slovenska a strany Spolu Miroslav Beblavý zase privítal, že novým ministrom financií sa nestane bývalý šéf finančnej správy František Imrecze.

„Vymenovanie človeka zodpovedného za najväčší škandál finančnej správy do ministerskej funkcie by bolo prejavom pohŕdania občanmi,“ tvrdí.

Ladislav Kamenický sa podľa Beblavého zatiaľ ako predseda parlamentného finančného výboru prejavil ako pokojný, ale poslušný nástroj strany Smer.

„Spolu od neho očakáva, že udrží schválený štátny rozpočet a nedopustí jeho rozbitie predvolebným populizmom Roberta Fica a Andreja Danka,“ dodal Beblavý.