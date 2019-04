Opozičné hnutie OĽaNO predstavilo opatrenia na zlepšenie verejnej dopravy

Hnutie chce zriadiť národnú dopravnú autoritu na koordináciu vlakov a autobusov.

8. apr 2019 o 13:06 (aktualizované 8. apr 2019 o 17:39) SITA, TASR

BRATISLAVA. Opozičné hnutie OĽaNO predstavilo plán opatrení na zlepšenie verejnej dopravy a odvrátanie dopravného kolapsu.

Dokument pod názvom Spoľahlivá doprava zahŕňa zlepšenie údržby vlakov, koľajníc a ciest, koordináciu spojov vlakov a autobusov, záchranný plán pre železnice, ako aj rešpektovanie princípu hodnoty za peniaze a vytvorenie Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry.



"Hľadali sme najlepšie riešenia v doprave. Sú to riešenia, ktoré by mali pomôcť k tomu, aby ľudia nevnímali dopravu, ako niečo, čo stále mešká a horí, ale aby vnímali dopravu ako moderný prostriedok, ktorým sa vedia dopraviť do práce, do školy, alebo za rodinou," povedala v pondelok na brífingu predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO v Národnej rade SR Veronika Remišová.

A taktiež, aby ľudia podľa nej nečakali v nekonečných kolónach a nestrácali čas, ktorý môžu zmysluplne venovať niekde inde.

Dokončenie diaľnic a lepšie vlaky

Poslanec a tieňový minister hnutia pre dopravu Ján Marosz informoval, že dozrel čas na ponuku riešení, ako by mohla moderná, spoľahlivá verejná osobná doprava, ale aj cestná doprava na Slovensku fungovať.

"Nevieme, ako má skutočne vyzerať plán dopravy na Slovensku o rok a už vôbec nie o desať rokov. Preto ponúkame náš plán spoľahlivej dopravy pre Slovensko. Medzi jeho priority patrí dokončenie diaľnice D1 a D3, ale takisto zlepšenie vlakovej dopravy a celkovo verejnej osobnej dopravy," priblížil Marosz.

"Garantujeme občanom, že ak hnutie OĽaNO bude spravovať rezort dopravy, tak vlaky budú jazdiť načas," tvrdí poslanec.

Navrhnuté opatrenia podľa experta OĽaNO na dopravu Jiřího Kubáčka umožnia, aby bola doprava spoľahlivá a ľudia cestovali načas.

"Okamžite treba zlepšiť údržbu vlakov, tratí a ciest. Hneď musíme zamedziť masívnemu predražovaniu nákupu tovarov a služieb a ušetrené prostriedky investovať do zvýšenia starostlivosti o vlaky, koľajnice. Nechceme zanedbávať ani cesty a preto za zvlášť dôležité považujeme dofinancovanie údržby ciest prvej triedy, kde sú problémy zjavne najväčšie," uviedol Kubáček.

Koordinácia vlakov a autobusov

Hnutie chce zriadiť národnú dopravnú autoritu na koordináciu vlakov a autobusov, ktorú vláda sľubuje už niekoľko rokov.

To má byť základom aj pre integráciu dopravy a cestovanie v rámci celého Slovenska na jeden cestovný lístok vo všetkých druhoch dopravy.

V rámci záchranného plánu pre železnice chce OĽaaNO zriadiť na ministerstve dopravy virtuálny holding, ktorý bude koordinovať Železnice Slovenskej republiky a Železničnú spoločnosť Slovensko.

"Vytipujeme najdôležitejšie železničné úseky, ktoré zmodernizujeme, a hlavne sa budeme snažiť skoncentrovať všetky sily a prostriedky v železniciach na to, aby sa rozjazdili trate, ktoré majú zmysel pre dopravu," poznamenal Kubáček.



Pri určovaní investičných priorít pri výstavbe dopravnej infraštruktúry hnutie navrhuje zaviesť odborný prístup s rešpektovaním princípu hodnoty za peniaze, ktorý musí nahradiť aktuálne politické motívy.

Riešením má byť dlhodobý rámcový plán výstavby dopravnej infraštruktúry s nie úplne jednoduchou možnosťou meniť a upravovať ho.

"Predpokladáme koncentráciu všetkých síl a prostriedkov na dokončenie diaľnice D1 a D3. Malým mestám pomáhajú rôzne malé obchvaty, ktoré vedia stavať rýchlo a lacno," uviedol Kubáček.

Štátny fond dopravnej infraštruktúry by mal mať presne určené zdroje s využívaním na konkrétne účely. Fond by mal znížiť vysokú závislosť modernizácie dopravnej infraštruktúry na zdrojoch Európskej únie.