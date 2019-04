Zníženie povinných nadčasov by zasiahlo zdravotníctvo, upozorňujú zamestnávatelia

Odborári presadzovali menej nadčasov na tlačovej besede po stretnutí s Ficom.

5. apr 2019 o 13:38 SITA

BRATISLAVA. Zámer odborárov znížiť rozsah nadčasovej práce, ktorú môže zamestnávateľ nariadiť svojmu zamestnancovi, vnímajú zamestnávatelia veľmi negatívne.

"Máme nedostatok pracovnej sily, nastáva koniec konjunktúry, začiatok recesie a nedokázali by sme napĺňať zákazky," povedal pre agentúru SITA viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.

Pred voľbami

O tejto téme pritom podľa neho so zamestnávateľmi nikto nerokoval. "Nie je dobré, ak sa Zákonník práce mení bez dlhodobej diskusie," povedal. Návrh podľa neho slúži len na získavanie politických bodov. Upozornil na to, že zníženie povinných nadčasov by malo zásadne negatívny vplyv na sektor zdravotníctva.



"Uvedený návrh vnímam už ako súčasť kampane pred parlamentnými voľbami a čudujem sa odborom, že sa nechali zatiahnuť do predvolebných politických hier konkrétnej politickej strany," skonštatoval pre agentúru SITA tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták.

Znepokojuje ho, že sa pokračuje v trende zneužívania pracovnej legislatívy na politické ciele.

Priemyselníkom prekážajú nepredvídateľné zmeny

Priemyselné firmy na Slovensku podľa hovorkyne Asociácie priemyselných zväzov Silvie Šeptákovej dlhodobo upozorňujú na dva hlavné problémy, a to nedostatok pracovníkov a nepredvídateľnosť mzdových výdavkov, pretože vláda zavádza nové pravidlá počas roka.

"Informácie o znížení počtu hodín nadčasov a zvýšení príplatkov za ne sme preto prijali so znepokojením. Ľudia sa budú mať dobre, keď sa bude dariť ich zamestnávateľom. Podobné opatrenia ich však výrazne ohrozujú," uviedla pre agentúru SITA.



Predseda odborového zväzu Kovo Emil Machyna presadzuje, aby sa ročný rozsah nadčasovej práce, ktorú môže zamestnancovi nariadiť jeho zamestnávateľ, znížil zo súčasných 150 hodín na 100 hodín. "Chceme tiež, aby boli aj vyššie príplatky," povedal na štvrtkovej tlačovej besede po stretnutí s predsedom strany Smer Robertom Ficom.