Europarlament odobril smernicu, kontroverzný Nord Stream 2 stavia pod právo EÚ

Spotrebitelia by mali mať prospech z nižších cien za plyn.

4. apr 2019 o 14:41 (aktualizované 4. apr 2019 o 15:23) TASR, SITA, ČTK

BRUSEL. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli schválili novelizovanú smernicu EÚ o plyne, ktorej cieľom je dostať plynovody z tretích krajín ústiace na území Únie do súladu s európskymi právnymi predpismi. Týka sa to aj sporného plynovodu Nord Stream 2.

Poslanci pochopili zámer Európskej komisie, ktorá návrh predložila, zaistiť konkurencieschopné dodávky plynu pre všetkých Európanov a zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť pre prevádzkovateľov existujúcej a budúcej plynárenskej infraštruktúry z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a za text smernice zahlasovali pomerom 465 hlasov za, 95 proti, pričom 68 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Zmenené a doplnené pravidlá smernice vytvoria v EÚ konkurencieschopnejší trh s plynom tým, že zabezpečia, aby vlastníctvo plynovodov vstupujúcich na územie EÚ bolo oddelené od vlastníkov dodávateľov plynu.

Potrubia budú musieť byť prístupné aj iným prevádzkovateľom tak, ako to už platí pre plynovody vo vnútri EÚ. Spotrebitelia by mali prospech z väčšej hospodárskej súťaže, čo by malo viesť k nižším cenám za plyn.

EÚ v súčasnosti dováža viac ako 70 percent zemného plynu zvonku, najmä z Nórska, Ruska a Alžírska.

Parlamentom prijatá revízia smernice objasňuje tiež právny rámec pre všetky budúce projekty plynovodov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ vrátane Spojeného kráľovstva, keď Úniu opustí.

Výnimky len za prísnych podmienok

Výnimky pre nové plynovody z nečlenských krajín EÚ bude udeľovať Európska komisia za veľmi prísnych podmienok. Zmenené a doplnené pravidlá dávajú EÚ výlučnú právomoc, pokiaľ ide o dohody o nových plynovodoch z nečlenských krajín.

Komisia môže povoliť členskému štátu EÚ, v ktorom sa nachádza prvé vstupné miesto plynovodu, aby začal rokovania o dodávkach plynu z nečlenskej krajiny EÚ, pokiaľ to nebude považuje za rozpor s právom EÚ alebo za poškodzovanie hospodárskej súťaže či ohrozenie bezpečnosti dodávok.

V prípade už existujúcich plynovodov (prepojených s plynovodmi EÚ pred nadobudnutím účinnosti smernice) môžu členské štáty rozhodnúť o výnimke do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ak to nebude v rozpore s hospodárskou súťažou.

Niektorí chceli, aby rokovania zlyhali

Spravodajca uznesenia, poľsky poslanec a bývalý šéf EP Jerzy Buzek po hlasovaní v pléne upozornil, že mnohé zainteresované strany "zamerané na zisk" chceli, aby rokovania o revízii smernice o plyne zlyhali.

"Pretože bez tejto dohody by sa pravidlá EÚ neuplatňovali na plynovody z krajín mimo Únie. Čo by prinieslo zisk pre niektorých účastníkov trhu, ale pre našich občanov a energetickú úniu ako celok by to prinieslo viacnásobné straty," opísal situáciu Buzek.

Podľa jeho slov zavedenie smernice do praxe bude znamenať, že všetky plynovody z krajín mimo EÚ vrátane Nord Stream 2 pre dovoz ruského plynu budú musieť dodržiavať pravidlá EÚ - prístup tretích strán, oddelenie vlastníctva, nediskriminačné tarify a transparentnosť.

To by sa malo premietnuť do silnejšej energetickej bezpečnosti v Európe. "Toto bolo vždy hlavným cieľom Európskeho parlamentu a som rád, že sme ho dosiahli," uviedol Buzek.

Revidovanú smernicu ešte musia odobriť aj ministri členských krajín (Rada EÚ), následne bude právny dokument zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť. Členské štáty budú mať deväť mesiacov na zosúladenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov s touto smernicou.