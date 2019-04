Kaufland začal predávať bravčové zo Slovenska

Do roka chce mať reťazec slovenské mäso vo všetkých predajniach.

4. apr 2019 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. Obchodný reťazec Kaufland pokračuje v rozširovaní ponuky slovenských výrobkov predajom stopercentného slovenského bravčového mäsa. Ide o mäso zo zvierat, ktorých pôvod, chov, spracovanie a distribúcia sa nachádza výhradne na území Slovenska.

Od začiatku apríla je Kaufland schopný dodávať produkty zo stopercentného slovenského bravčového mäsa na pulty 11 predajní zo 65, ktoré má na Slovensku.

Vo všetkých svojich slovenských predajniach by chcel mať Kaufland slovenské bravčové mäso do jedného roka. Informoval o tom na tlačovej konferencii generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Paul Pauls.



„Podpora slovenských dodávateľov a farmárov je jedným z dôležitých bodov spoločenskej zodpovednosti, ktorá pre nás zohráva významnú rolu. Som rád, že ako obchodný reťazec môžeme k tejto podpore prispieť a ponúknuť spotrebiteľovi stopercentné slovenské bravčové mäso,“ uviedol Paul Pauls.

"V prvej fáze ponúkneme podľa možnosti dodávateľa do jednej tony bravčového mäsa denne,“ spresnil riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovensko Richard Bendík.



„Verím tomu, že slovenský spotrebiteľ ocení tento krok, bude vyhľadávať slovenskú bravčovinu, a že spoločne s Kauflandom zároveň pomôže aj slovenským chovateľom ošípaných. Keď bude dopyt po slovenskom mäse, nebudeme ho musieť vyvážať a zároveň dovážať zahraničné,“ uviedla Martina Gondeková z Výskumného ústavu živočíšnej výroby.



Momentálna situácia v oblasti spracovania mäsa zo slovenských ošípaných však podľa Kauflandu nahráva skôr zahraničiu. Aj preto spoločnosť v súčasnosti nevie dostať 100-percentné slovenské bravčové mäso do všetkých svojich predajní v SR. Chce to zeralizovať do jedného roka.

„Kým pred 17 rokmi sme mali na Slovensku 1,5 milióna ošípaných, dnes ich je menej ako polovica. V chove ošípaných je Slovensko podľa dostupných údajov sebestačné len na 35-40 percent. Aktuálne stavy ošípaných na Slovensku teda nepokrývajú našu spotrebu,“ dodala Gondeková.