Index: Súdil sa o pokutu s dopravným podnikom. Prehral

Je správne, aby neplatič platil pokutu v rovnakej výške ako cestujúci, ktorý si iba zabudol električenku?

4. apr 2019 o 13:39 Adam Valček, Nikola Bajánová

Parlament nedávno zmenil zákon, aby ujasnil spoluprácu polície s dopravcami pri kontrole pasažierov bez cestovného lístkov – novinka platí pre MHD, medzimestské autobusy aj vlaky.

V tejto epizóde Nikola Bajánová tiež zisťuje, prečo sa Adam Valček súdil s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) o zaplatenie 70-eurovej pokuty za zabudnutý predplatený cestovný lístok (električenku) a ako to dopadlo.

Dozviete sa tiež, prečo hrozí DPB pokuta od Úradu na ochranu osobných údajov v súvislosti s predajom pohľadávok z pokút. Úrad nedávno dopravcovi udelil jednu pokutu podľa GDPR v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Výber ekonomických správ uplynulých dní

Írske aerolínie Ryanair patria medzi desať najväčších znečisťovateľov ovzdušia v Európe, zaradil sa tak medzi tunajšie fabriky či elektrárne.

Organizácia pre civilné letectvo síce letecké spoločnosti vyzýva, aby emisie kompenzovali investíciami do čistých technológií, no kritici tvrdia, že to nefunguje a nedá sa to odkontrolovať.

McDonalds kúpil izraelský start-up Dynamic Yield, ktorý vyvíja technológie pre využitie umelej inteligencie pre reštaurácie.

McDonalds chce technológiu využiť na to, aby prispôsobil ponuku v drive in reštauráciách počasiu či záujmu v konkrétnom čase v dni.

Parlament schválil nové práva pre spotrebiteľov, ktorí dovolenkujú cez cestovné kancelárie.

Bez sankcií a s plným vrátením ceny zájazdu bude môcť zákazník odstúpiť, keď sa zmenia „podstatné znaky“ zájazdu, môže ísť napríklad o zmenu hotela alebo spôsob cestovania.