Smer predloží na májovú schôdzu ďalšie sociálne opatrenia

Fico spomenul aj materskú a rodičovský príspevok.

4. apr 2019 o 12:03 (aktualizované 4. apr 2019 o 14:07) TASR, SITA

BRATISLAVA. Smer predloží na májovú schôdzu parlamentu návrhy týkajúce sa materskej, rodičovského príspevku, ale aj opatrenia týkajúce sa pomoci rodinám prvákov základných škôl i zdvojnásobenie vianočného príspevku k dôchodku.

Informoval o tom predseda Smeru Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnej rade SR po stretnutí s odborármi.

O pripravovaných návrhoch Fico oboznámil prezidenta KOZ Mariána Magdoška a predsedu Rady OZ KOVO Emila Machynu. Doplnil, že z ich strany prišli aj ďalšie návrhy. Medzi nimi je tiež otázka nadčasov. "Je to riešenie, ktoré považujeme za veľmi elegantné," povedal Fico s tým, že by mohli získať aj podporu v parlamente.

Odborári chcú skrátiť nadčasové hodiny a zvýšiť príplatky za ne. "Chceme, aby to bolo sto hodín a vyššie príplatky," povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Za výsledky v práci očakáva aj adekvátnu odmenu.

Na spoločnej tlačovej besede s Robertom Ficom sa odborári vyjadrili aj k ústavnému zákonu o zavedení stropu na dôchodkový vek, ktorý nedávno schválil parlament.

Nesúhlasia s kritickými vyjadreniami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o rozvrátení verejných financií a znižovaní dôchodkov. Uviedol to prezident Konfederácie odborových zväzov Marián Magdoško. "Sú to suché matematické výpočty, hypotetické úvahy," povedal.

Upozornil na to, že počet odpracovaných rokov je len jednou z veličín pri výpočte dôchodku a ďalšie veličiny závisia od rastu miezd. "Je to všetko strašenie, ktoré odmietame," tvrdí odborársky šéf.

Podľa šéfa KOZ by vláda aj tak časom musela riešiť automatické zvyšovanie dôchodkového veku podľa predlžovania stredného veku dožitia. "Automat nás tlačil do neuveriteľných čísiel," myslí si. Keby sa podľa Magdoška nezaviedol strop na dôchodkový vek, o 50 rokov by ľudia išli do dôchodku 71 rokoch.