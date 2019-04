Schôdza o odvolávaní Érseka sa prekladá, ani na tretí pokus neprišlo dosť poslancov

Minister Érsek čelí kritike pre tunel Višňové.

4. apr 2019 o 9:07 (aktualizované 4. apr 2019 o 12:27) SITA, TASR

BRATISLAVA. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) nebude vo štvrtok čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Mimoriadnu 44. schôdzu sa nepodarilo otvoriť ani na tretí pokus. V pléne nebol dostatok poslancov a snemovňa nebola uznášaniaschopná.

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) preto vyhlásil, že schôdza sa preloží na piatok 5. apríla.

Ani na tretí pokus

Danko po treťom pokuse o otvorenie schôdze skonštatoval, že snemovňa nie je uznášaniaschopná. "Odkladám túto schôdzu na zajtra na 9. hodinu," vyhlásil.

Zároveň vyzval opozíciu, aby vo vlastnom záujme, ak chce o tejto téme rokovať, prišla v piatok do parlamentu.

Mimoriadnu schôdzu s jediným bodom zvolal Danko na štvrtok na základe podpisov poslancov SaS, hnutia Sme rodina a nezaradených poslancov. Tí odovzdali návrh v piatok (29. 3.) v parlamente.

Predloženie návrhu na odvolanie Érseka z postu ministra dopravy odôvodnili opoziční poslanci tým, že "ako minister je politicky zodpovedný za to, v akom stave máme cestnú a železničnú infraštruktúru".

“ "Opozícia tu neustále vytvára teátro s odvolávaním ministrov, v tomto prípade s ministrom Érsekom. Pritom nie je schopná zabezpečiť ani účasť na začiatku schôdze, ktorú sama zvoláva." „ Juraj Blanár (Smer)

Ako najzávažnejší dôvod uviedli spôsob riadenia na úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Vyčítajú mu tiež meškanie diaľničných úsekov.

Rezort dopravy kritiku odmieta a tvrdí, že SaS vnáša do odborných tém politiku a takto chce na seba upozorniť.

Vláda nesúhlasí s odvolaním Érseka z funkcie. Zhodla sa, že Érsek vyriešil niekoľko kritických situácií a v oblasti diaľničnej výstavby naštartoval viacero dôležitých stavieb. Tvrdí, že pracuje na zlepšení stavu ciest a mostov a prispel aj k rozvoju železničnej dopravy a hľadá možnosti, ako podporiť alternatívne druhy dopravy.

Je to len divadlo, zhodla sa koalícia

Opozícia si neplní svoje povinnosti, z odvolávania ministrov robí len divadlo. Tvrdia to tri koaličné poslanecké kluby Smer, SNS a Most-Híd, ktoré kritizujú opozíciu za nedostatok jej poslancov v pléne k parlamentnej schôdzi na odvolanie ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd).

Andrej Danko označil prístup opozície za nezodpovedný, Béla Bugár bol pobúrený. "A potom sa čudujú, ak hovoríme, že to nie je nič iné, len politikárčenie. Odborne sa tomu vôbec nerozumejú a chcú z toho len politické body vytĺcť," povedal Bugár. Ten prišiel do parlamentu, hoci je ešte chorý.

"Chceli by sme vyjadriť rozhorčenie nad tým, že opozícia tu neustále vytvára teátro s odvolávaním ministrov, v tomto prípade s ministrom Érsekom. Pritom nie je schopná zabezpečiť ani účasť na začiatku schôdze, ktorú sama zvoláva. Z toho vidieť, že to je naozaj účelové a nie vecné," povedal poslanec Smeru Juraj Blanár.

"Za SNS tu máme poslancov, ktorí sa zaprezentovali, ale opozícia neprišla v počte, aby mohla byť schôdza vôbec otvorená. Je to hanba opozície. Oni si zvolajú schôdzu a vlastnou neúčasťou zablokujú jej otvorenie," uviedol predseda klubu SNS Tibor Bernaťák. Dodal, že koalícia zabezpečila dostatočný počet poslancov na otvorenie schôdze, ak by tu opozícia bola.

"My nechceme schôdzu zablokovať, budeme sa aktívne zúčastňovať," doplnil šéf klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák s tým, že za ministrom si stoja, dôvody na jeho odvolanie sú podľa neho vymyslené.

"Opozícia nemá normálne témy, stále preto vytvára bludy," poznamenal. "Ako koalícia sme od začiatku boli pripravení, aby schôdza normálne prebehla," doplnil Blanár.

Koaličné kluby podporujú ministra Érseka. Podľa ich slov nie sú dôvody na jeho odvolanie.

Nie sme zodpovední za celú opozíciu, bráni sa SaS

Poslanec a tímlíder pre dopravu za SaS Miroslav Ivan pre agentúru SITA povedal, že chceli vysloviť nedôveru ministrovi dopravy, pretože už dávno nemal pôsobiť na tomto poste.

“ "Boli tu poslanci v dostatočnom množstve, pozerali sme si prezenčné listiny. Takouto obštrukciou len nedali ministrovi Érsekovi príležitosť, aby obhájil svoju pozíciu." „ Miroslav Ivan (SaS)

"To nie je len o vyslovení nedôvery, ale aj o príležitosti ministrovi, aby obhájil svoje konanie na ministerstve. Predovšetkým čo sa týka ukončenia zmluvy na tuneli Višňové," uviedol.

Minister podľa poslanca mohol požiadať kolegov z koalície, aby dodali potrebné hlasy na otvorenie schôdze. "Myslím si, že sa možno obáva toho, že to nedokáže obhájiť," vyhlásil Ivan.

V súvislosti s chýbajúcimi poslancami opozície Ivan poznamenal, že nie je zodpovedný za celú opozíciu. "Za SaS nám chýbali dvaja poslanci, jeden je na služobnej ceste a jedna poslankyňa mala mimoriadne technické problémy," vysvetlil poslanec.

"Boli tu poslanci v dostatočnom množstve, pozerali sme si prezenčné listiny. Takouto obštrukciou len nedali ministrovi Érsekovi príležitosť, aby obhájil svoju pozíciu," dodal Ivan.

Érsek to už chce mať za sebou

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek bol sklamaný a povedal, že napriek tomu príde aj v piatok. "Chcem to mať za sebou, nech to dopadne tak či tak. Očakávam od tých, ktorí ma chceli odvolať, nech sú tu, nech sa prezentujú. Bol som na to pripravený," uviedol Érsek.

Nechcel hodnotiť svoje pôsobenie na poste ministra, poznamenal však, že má čisté svedomie.

Pokiaľ ide o riešenie situácie na stavbe D1 s tunelom Višňové, minister si myslí, že postupoval najlepšie ako mohol. "Nechcem, aby sme sa zaťažovali súdmi, lebo v tom prípade by sa stavba nedokončila. Teraz mám víziu, že sa stavba môže dokončiť do roku 2023," dodal.