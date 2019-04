Na Dunaj vyrazí kanoe z PET fliaš, vodák chce upozorniť na odpad v prírode

Autor v súčasnosti zbiera plastové fľaše, potrebuje ich stovky.

3. apr 2019

BRATISLAVA. Poukázať na najpálčivejšie environmentálne témy ako napríklad plastový odpad a možnosti jeho recyklácie, čistota riek a vody či splavnosť riek na Slovensku. Aj to sú ciele projektu PET kanoe.

Plavidlo by sa malo slovenským úsekom Dunaja podľa plánov plaviť v druhej polovici júna. Stojí za ním vodák Tomáš Ščepka, ktorý je súčasne členom predsedníctva Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK).

"Chcel by som splaviť celý slovenský úsek Dunaja, čo bude kombinácia hlavného toku a starého koryta Dunaja, aby sme obišli vodné dielo Gabčíkovo. Vychádza to okolo 172 km od miesta, kde končí Rakúsko, po miesto, kde začína Maďarsko," uviedol pre TASR Ščepka. Plavba by mala trvať tri až štyri dni.

Kanoe vytvoria zo stoviek fliaš

Konštrukcia kanoe ja zatiaľ otázna, plavidlo by po vzore podobných nápadov v zahraničí mohlo mať dĺžku štyri metre a šírku jeden meter. Uniesť by malo dvoch ľudí.

"Bude potrebných okolo 350 až 400 PET fliaš. Ešte musíme nájsť materiál, ktorým by sme PET fľaše dokázali spojiť," doplnil vodák.

V súčasnosti zbiera PET fľaše, následne príde na rad rekonštrukcia a testovanie plavidla a samotný splav.

Nakoniec kanoe zlisujú detské nohy

Snahou tiež bude poukázať na to, že keď PET fľaše a všeobecne plasty používame, ako s nimi správne zachádzať. "Že ich treba minimálne stláčať," upozornil Ščepka.

Takto skončí aj samotné kanoe, po ktorom budú môcť následne deti poskákať, čím ho zlisujú.

Popri tom by sa malo hovoriť aj o tom, aký je osud plastov, kde končia, či sa spaľujú alebo recyklujú.

Z celého projektu, teda od prípravnej fázy až po realizačnú fázu, by mal vzniknúť video dokument.

"Robíme filmársky štáb, ktorý by sa na to podujal. Filmovať sa bude z kanoe či zo vzduchu. Ak vyjde pekný záznam, chceli by sme s ním ísť na ekofestivaly alebo na väčšie zahraničné podujatia," poznamenal Ščepka.

Tradičné čistenie brehov

S témou čistoty prírody súvisí aj tradičné čistenie dunajských brehov, ktoré vodáci každoročne organizujú.

Tento rok je čistenie naplánovane na sobotu 13. apríla, a to v Devíne, Karlovej Vsi a Karloveskej zátoke, v Petržalke, Starom Meste a vo Vlčom hrdle v Ružinove.

"Upratujeme si dom, záhradu. Je to vyjadrenie elementárneho vzťahu k prírode. V tomto prípade o vyjadrenie vzťahu k prírode a Dunaju," priblížil prezident ABVK Vladimír Mišík.

Poznamenal, že cieľom je časom rozšíriť podujatie aj o ďalšie brehy, napríklad pri Malom Dunaji, na Zlatých pieskoch či na Kuchajde.