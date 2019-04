Preplácané voľno pre otcov nemáme ako jedna z posledných krajín EÚ, hovorí Petrík

Nezaradená poslankyňa Simona Petrík zákon predkladá do parlamentu tretí raz.

3. apr 2019 o 14:34 (aktualizované 3. apr 2019 o 14:54) TASR, SITA

BRATISLAVA. Slovensko nemá preplácané voľno pre otcov po narodení dieťaťa ako jedna z posledných krajín Európskej únie (EÚ). Skonštatovala to nezaradená poslankyňa Simona Petrík s tým, že zákon s týmto cieľom predkladá do parlamentu už po tretí raz.

"Oteckovia si musia dnes brať voľno z práce, ktoré im potom chýba, aby pomohli mame po pôrode a strávili s bábätkom prvé dni. Sme medzi poslednými krajinami EÚ, ktoré nemajú preplácané voľno pre otcov po narodení dieťaťa. Slovenskí rodičia si zaslúžia skutočne európsku starostlivosť o svoju rodinu," podotkla Petrík s tým, že návrh na zavedenie plateného 14-dňového otcovského voľna po narodení dieťaťa predložila na schôdzu po tretí raz.

Minister práce Ján Richter (Smer) ho podľa nej sľuboval už pred dvoma rokmi.

Podľa poslankyne Európska komisia (EK) do európskeho piliera sociálnych práv zahrnula aj hradené voľno pre otcov v minimálnom trvaní desiatich dní.

"Smernica EÚ o rovnováhe medzi súkromným životom a prácou je iba krok od zavedenia do praxe a v apríli by mala vojsť do platnosti. Smernica bude záväzná pre všetky členské štáty EÚ vrátane Slovenska," poznamenala s tým, že krajiny Únie budú toto opatrenie musieť transponovať do svojej legislatívy.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška, návrh poslankyne Simony Petrík smeruje k aktuálne diskutovanej téme na európskej pôde, na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a strany Smer.

"Snaží sa, samozrejme, politicky navodiť dojem rýchlych pozitívnych riešení, má však množstvo nedostatkov a spôsobil by kolíziu s viacerými ustanoveniami nášho systému sociálneho, ale napr. aj zdravotného poistenia, pracovného práva, ale aj možnosť rôzneho výkladu, čo je neprijateľné," tvrdí.

Ako príklad uviedol, že opozičný návrh by umožňoval v rovnakom čase súbežný nárok otca na novú otcovskú dávku a zároveň na materské. "To určite nie je želateľné, ani správne," upozornil.

Od budúcej účinnosti príslušnej európskej smernice k otcovskému voľnu, ktorá bude čoskoro realitou, majú podľa Stušku členské krajiny tri roky na jej prevzatie do vnútroštátnej legislatívy.

"To, prirodzene, neznamená, že sa úpravy nepodarí realizovať skôr, naznačuje to však zložitosť zodpovedných a odborných riešení, ktorým musia predchádzať štandardne procesy, analýzy a diskusie kompetentných," dodal hovorca rezortu práce a sociálnych vecí.