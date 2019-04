Štátne príspevky pre zariadenia sociálnych služieb majú od januára stúpnuť

Neverejní poskytovatelia chcú viac.

3. apr 2019 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Sumy štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb sa majú v budúcom roku zvýšiť.

Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto od začiatku budúceho roka má v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpnuť zo súčasných 96 eur až 504 eur na 104 eur až 546 eur.

Pri príspevkoch pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má ísť v druhom až šiestom stupni odkázanosti o nárast zo 64 eur až 336 eura na 70 eur až 346 eur.

Zvýšenie týchto príspevkov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 16 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu príslušného nariadenia vlády, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

Príspevok podľa stupňa odkázanosti

Príspevok pri pobytových službách na rok 2020 ministerstvo práce určilo ako násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na tento rok, ktorá je vo výške 520 eur.

Pri druhom stupni odkázanosti ide o 0,2-násobok súčasnej minimálnej mzdy (104 eur), pri treťom stupni odkázanosti o 0,45-násobok najnižších hrubých zárobkov (234 eur), pri štvrtom stupni 0,6-násobok minimálnej mzdy (312 eur), pri piatom stupni sa suma príspevku určila ako 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy (442 eur) a pri šiestom, najvyššom stupni odkázanosti príspevok tvorí 1,05-násobok minimálnej mzdy (546 eur).

Takto diferencovane určené násobky zo sumy minimálnej mzdy podľa ministerstva práce vychádzajú z rozdielneho priemerného času pri sebaobslužných úkonoch, resp. dohľade pri týchto úkonoch.

"Tento priemerný časový rozsah odkázanosti sa od II. stupňa až po VI. stupeň zvyšuje," upozorňuje rezort. Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby má tvoriť 66,67 percenta zo sumy finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.

Neverejní poskytovatelia sú nespokojní

Ako pre agentúru SITA uviedla predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) Anna Ghannamová, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú spokojní s tým, že sa tieto príspevky pravidelne zvyšujú.

"Nie sme však stotožnení s ich výškou, keďže nezohľadňujú náklady tohto roka," povedala. Suma príspevkov na tento rok totiž vychádza z minuloročnej minimálnej mzdy a od budúceho roka majú príspevky pre zariadenia sociálnych služieb stúpnuť podľa toho, ako sa minimálna mzda zvýšila od začiatku tohto roka.

Zvýšenie príspevkov pritom podľa Ghannamovej neodráža druhú vlnu nárastu príplatkov pre zamestnancov za prácu v soboty, nedele a sviatky, ktorá nastane od začiatku mája tohto roka, ani náklady na rekreačné poukazy.



Zlepšenie financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb šéfka APSS očakáva od zmeny vzorca slúžiaceho na výpočet finančných príspevkov od samospráv. Tento vzorec sa má podľa nej zmeniť od 1. septembra tohto roka, a to cez novely zdravotníckych zákonov.

Na výpočet finančného príspevku na prevádzku, ktorý má vyplácať neverejným poskytovateľom samospráva, by sa už nemala brať do úvahy priemerná úhrada klientov u neverejných poskytovateľov, ale priemerná úhrada klientov verejných zariadení.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb by tak podľa Ghannamovej mali dostávať od samospráv viac financií ako v súčasnosti. "Verím, že v budúcnosti to vytvorí priestor na to, aby klienti platili menej, ale nebude to hneď," povedala.