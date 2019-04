Vláda odsúhlasila zrušenie Dankovho odvodu pre reťazce

Návrh na skrátené konanie predložilo Matečnej ministerstvo.

3. apr 2019 o 11:05 (aktualizované 3. apr 2019 o 15:17) TASR, SITA

BRATISLAVA. Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov bude zrušený. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) na skrátené legislatívne konanie, ktorý v stredu odobrila na svojom zasadaní vláda.

Návrh predkladá MPRV v nadväznosti na predbežné opatrenie Európskej komisie (EK) o pozastavení účinnosti zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov.

Následne Andrej Danko spolu s ďalšími poslancami SNS predložil v stredu do parlamentu návrh na zrušenie zákona o odvode pre reťazce. Poslanci budú o tomto návrhu rokovať už v stredu o 14.00 h s následným hlasovaním, či ho prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Dôvodom návrhu na skrátené legislatívne konanie je podľa MPRV ohrozenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky.

"Ak by ostal citovaný zákon platný aj napriek tomu, že jeho účinnosť bola pozastavená predbežným opatrením EK, právna istota poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov by mohla byť ohrozená v dôsledku toho, že pri vyhodnocovaní svojich prevádzkových a investičných možností by si neboli isté, do akej miery, respektíve či vôbec, môžu počítať s podporou od štátu v nadväznosti na prerozdelenie časti odvodov od obchodných reťazcov, čo by mohlo viesť k narušeniu ich finančnej stability, tvorby rezerv na krytie potenciálnych rizík a strát spôsobených nepriaznivým počasím, napríklad suchom, povodňami, silným vetrom, a k ich existenčným problémom," priblížil agrorezort.

Uvedené riziko ohrozenia ekonomickej stability poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov by podľa MPRV v konečnom dôsledku mohlo ohroziť aj potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky, čím je aj odôvodnené prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Zároveň čo najskorším zrušením citovaného zákona zanikne dôvod na pokračovanie konania zo strany Európskej komisie.