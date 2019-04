Otočí sa trend a budú Rakúšania chodiť za prácou do Bratislavy?

Vám chýbajú pracovníci, my máme mladých bez práce, hovorí rakúsky ekonóm.

3. apr 2019 o 11:01 TASR

BRATISLAVA. Bratislava a Viedeň sú najbližšie položené hlavné mestá v Európe. Lepšia spolupráca by mohla vyriešiť ekonomické problémy, ktoré ich trápia.

Bratislava môže pomôcť Viedni vyriešiť nezamestnanosť mladých a naopak rakúska metropola tým prispeje k zmierneniu nedostatku pracovných síl na západe Slovenska.

Pre TASR to uviedol rakúsky ekonóm a výkonný riaditeľ Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické porovnávanie Mario Holzner.

Rakúšania v Bratislave

"Problémom bratislavského regiónu je nedostatok pracovnej sily.

Je to dané aj tým, že Slovensko stráca populáciu v produktívnom veku a tá sa v najbližších desaťročiach môže znížiť až o tretinu. Viedeň trápi nezamestnanosť mladých ľudí.

Doteraz skôr chodia Slováci pracovať do Viedne, no vzhľadom na súčasný vývoj a trendy si viem predstaviť niečo opačné a síce, že mladí Rakúšania budú chodiť za prácou na Slovensko. Tým by sa vyriešil problém s nedostatkom pracovnej sily na západe Slovenska," vysvetlil Holzner.

Slovensko stráca mladých, Rakúsko zažíva boom

Obe mestá čelia v posledných desaťročiach odlišným trendom.

“ "Už počas nasledujúcej dekády bude mať zmysel chodiť pracovať do Bratislavy a žiť vo Viedni." „ Rakúsky ekonóm Mario Holzner

"Viedeň zaznamenáva masívny rast populácie. Kým pred tromi desaťročiami mala 1,5 milióna obyvateľov, teraz sa už blíži k hranici dvoch miliónov. Mesto priťahuje ľudí najmä vysokou kvalitou života, čo potvrdzujú mnohé štúdie. Bratislava nezažíva populačný, ale ekonomický boom. Pred finančnou krízou dosahoval ročný rast bratislavského regiónu aj 20-25 percent HDP ročne, čo je neskutočné číslo. V rámci ukazovateľa HDP na obyvateľa patrí k najsilnejším regiónom v celej EÚ," upozornil Holzner, podľa ktorého Slovensko čaká podobný osud ako Rakúsko po druhej svetovej vojne, keď sa stalo imigrantskou krajinou.

A to nielen pre ľudí z východu, ale aj zo západu.

"Problém môže byť v rozdieloch v nominálnej mzde. No vzhľadom na rýchlejší rast bratislavského regiónu očakávame, že sa tento ukazovateľ vyrovná do roku 2030. A tak už počas nasledujúcej dekády bude mať zmysel chodiť pracovať do Bratislavy a žiť vo Viedni," dodal Holzner.