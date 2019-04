Najzodpovednejšou veľkou firmou na Slovensku je Accenture

VIA BONA SLOVAKIA 2018

Vyhlásili víťazov súťaže Via Bona 2018. Accenture zvíťazil v kategórii Zodpovedná veľká firma.

2. apr 2019 o 21:41 Jana Hvozdovičová

Keď je to možné, na opačný koniec sveta necestujú, ale vyriešia pracovné úlohy cez skype. Ak už cestovať treba, a letia z Viedne viacerí kolegovia naraz, podelia sa o taxík z Bratislavy na letisko. Znižujú tak náklady, ale aj emisie. Keď sa ich zamestnanec cíti prepracovaný, alebo má jeho rodinný príslušník psychické problémy, poskytnú mu pomoc psychológa. Dobrovoľne školia učiteľov, ako pútavo učiť na hodinách informatiky. K tomu cvičenia jogy v práci, detský kútik či školenia prvej pomoci pre deti zamestnancov a mnoho iného.

„V Accenture veríme, že máme zodpovednosť reagovať na výzvy, ktoré so sebou prináša súčasný svet a našou víziou je robiť tento svet lepším,“ hovorí Tomáš Volek, generálny riaditeľ spoločnosti o tom, na čom je založená stratégia zodpovedného podnikania v ich spoločnosti.

Za svoje aktivity spoločnosť Accenture zvíťazila v súťaži Via Bona, ktorú každoročne organizuje nadácia Pontis, v kategórii Zodpovedná veľká firma.

Dá sa to aj eticky

Práve stratégia zodpovedného podnikania je podľa generálneho riaditeľa Accenture jeden zo základných nástrojov, ako sa k tejto vízii priblížiť. Je to jednak o tom, byť lídrom svojho odvetvia a prinášať svojim klientom prostredníctvom služieb reálne hodnoty, ktoré dokážu zlepšiť ich výkonnosť a pritom to robiť eticky. „Chceme byť tiež skvelým zamestnávateľom: realizujeme množstvo opatrení a programov, aby sme túto ambíciu naplnili. Ideme v tom často ďaleko nad rámec našich zákonných povinností a otvárame témy, ktoré nemusia byť v našom lokálnom prostredí úplne bežné alebo populárne, ale považujeme ich za dôležité pre našich ľudí,“ doplnil Volek.

Ďalšou oblasťou, ktorá je nedeliteľnou súčasťou ich stratégie zodpovedného podnikania, je firemné občianstvo. „V rámci neho sa jednak usilujeme o minimalizáciu vplyvov nášho fungovania na životné prostredie a jednak sa snažíme mať pozitívny vplyv na lokálne komunity, v ktorých pôsobíme,“ vysvetlila Alena Kanabová, riaditeľka pre firemnú spoločenskú zodpovednosť v Accenture.

Na Slovensku je ich prioritou oblasť vzdelávania, budovanie zručností na uplatnenie sa na pracovnom trhu a špecificky digitálnych zručností mladej generácie.

Pomáhajú v tom, v čom sú dobrí

Jednoducho firma takého významu a rozmerov má svoju zodpovednosť. Accenture je veľká globálna spoločnosť poskytujúca strategické, konzultačné, digitálne a technologické služby a služby v rámci prevádzky podnikov. Prepája biznis a technológie s cieľom pomôcť klientom zlepšovať ich výsledky. S približne 469 000 zamestnancami poskytuje služby klientom vo viac ako 120 krajinách sveta, na Slovensku pôsobí už viac ako 26 rokov a zamestnáva viac ako 1500 ľudí v pobočkách v Bratislave a Košiciach.

K zodpovednosti a dobrovoľníckym aktivitám vedie aj svojich zamestnancov. „Snažíme sa našim ľudom dať rôznorodé možnosti pre zapojenie sa. Ideálne také, aby v nich mohli naplno využiť svoje unikátne znalosti a potenciál: preto kladieme dôraz na takzvané expertné dobrovoľníctvo v oblastiach, kde sami cítime, že s ohľadom na zameranie našej firmy, vieme urobiť čo najväčší dosah,“ vysvetlila Alena Kanabová.

Firma tiež vyčleňuje na vybrané projekty rozpočet umožňujúci podporu neziskového sektora pro bono. Samozrejme, snažia sa ľudí motivovať aj k tradičným darcovským aktivitám. „Nie je reálne očakávať, že sa zapojí každý, ale v poslednom období vidíme, že záujem rastie – okolo stabilnej skupiny niekoľkých aktívnych dobrovoľníkov sa postupne vytvára širšia skupina desiatok ľudí, ktorí sa aktivizujú. Vnímame to tak, že úlohou firiem, ako je Accenture, je aj osveta a motivácia ľudí, aby nežili vo vlastnej bubline a aktívne sa podieľali na riešení problémov svojich komunít,“ dodala Kanabová. Ich skúsenosť ukazuje, že keď sa niekto už raz do niečoho zapojí, ten pocit, ktorý mu to dá, ho motivuje pokračovať a byť aktívnejším.

Pridali sa ďalšie firmy

Pred niekoľkými rokmi spustili z iniciatívy svojich zamestnancov projekt, v rámci ktorého dobrovoľníci školia učiteľov základných škôl, ako naplniť hodiny informatiky zaujímavým a užitočným obsahom aj vtedy, keď nemajú na výučbu tohto predmetu potrebnú kvalifikáciu. „Vďaka našim dobrovoľníkom sa podarilo vyškoliť desiatky učiteľov a tisíce detí sa oboznámili so základmi programovania, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj ich digitálnych zručností,“ hovorí Kanabová.

Vďaka výsledkom projektu a aj pozitívnemu ohlasu na minuloročné ocenenie Via Bona Slovakia, ktoré projekt získal v kategórii Sociálne inovácie, sa k nim pridali ďalšie firmy. „Spojili sme sily a vďaka tomu sme nielenže boli schopní obohatiť obsah školenia, ale máme oveľa väčší potenciál na to, aby sme prostredníctvom desiatok dobrovoľníkov teraz už z piatich firiem priniesli naše školenia do všetkých okresov na Slovensku,“ doplnila Kanabová.

Vyzerá to tak, že pôvodnú ambíciu vyškoliť tento rok ďalších 400 učiteľov sa im podarí niekoľkonásobne prekročiť. „Veríme, že takto prispejeme k zlepšeniu situácie vo výučbe informatiky a tiež k tomu, aby slovenské deti a najmä dievčatá nepovažovali oblasť informačných technológií za strašiaka, ale vhodnú príležitosť na svoje budúce pracovné uplatnenie,“ dodala riaditeľka pre firemnú spoločenskú zodpovednosť v Accenture.

Pre každého niečo

Bez kvalitných zamestnancov sa dobré výsledky dosahujú ťažko a tomu prispôsobili systém zamestnaneckých benefitov aj v spoločnosti Accenture.

„Záber toho, čo poskytujeme, je naozaj široký práve preto, aby si každý zamestnanec pre seba niečo našiel,“ vysvetľuje Zuzana Guller, riaditeľka pre ľudské zdroje. Rodičia detí oceňujú kútik, školenia prvej pomoci a rôzne ďalšie aktivity ako napríklad prednášky psychológa na témy výchovy detí. Športoví nadšenci zase oceňujú bežecký klub alebo jogu v multifunkčnej miestnosti. Jeden z najviac žiadaných a využívaných benefitov je možnosť flexibilnej organizácie práce - od práce z domu, cez skrátené úväzky až po možnosť prispôsobiť si začiatok a koniec pracovnej doby. „Naším cieľom je, aby sa zamestnanci cítili v práci dobre a sami sebou,“ dodáva Guller.

Za tému tohto roka si vybrali duševné zdravie. Prečo práve táto téma? „Dnešná doba je rýchla a vytvára na ľudí veľký tlak. Keďže sú pre nás naši zamestnanci dôležití, považujeme za potrebné otvoriť tabu tému duševného zdravia, lebo ak má niekto problém v tejto oblasti, nie je to vždy vidieť a preto sa dá ťažšie pomôcť,“ vysvetľuje riaditeľka pre ľudské zdroje. Destigmatizáciou tejto témy, školeniami na lepšie porozumenie jednotlivým ochoreniam vidia, že ľudia sú otvorenejší vyhľadať pomoc, či už pre seba alebo svojich blízkych. Nemusia tak sami bojovať so svojimi vnútornými démonmi a vedia, že je v poriadku o tom hovoriť.

„Výsledky už vidíme po prvej fáze projektu – ľudia sa viac obracajú na firemnú psychologickú poradňu, hovoria s kolegami otvorenejšie o tejto téme a vedia im odporučiť možnosti pomoci, ktoré sú u nás k dispozícii – od jednoduchých typu - dlhšie voľno, využitie flexibilných pracovných možností, coaching ako s daným problémom čo najlepšie fungovať, prípadne pomoc odborníka,“ vysvetľuje Zuzana Guller.

V programe plánujú pokračovať a vidia, že dopyt po témach naďalej trvá. O prednášky je veľký záujem, takže práve rozbiehajú ďalšiu fázu, budú otvárať aj nové témy a kolegov vzdelávať aj v praktickom využití toho, čo sa dozvedia na prednáškach. Paralelne vzdelávajú kolegov aj v oblasti prevencie – ako sa nedostať do fázy, keď je už potrebná odborná pomoc. „Samozrejme, nemáme recept na všetko, ale v niektorých prípadoch pomôžu meditácie, joga, zdravá strava a podobne,“ uzatvára Guller.