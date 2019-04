Novela zákona o zdravotnej starostlivosti nepomôže pacientom ani lekárom, tvrdí SLK

Slovenská lekárska komora upozorňuje na viacero problémov.

2. apr 2019 o 17:41 TASR

BRATISLAVA. Navrhovaná novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva nebude v prospech pacientov ani zdravotníckeho personálu.

Na tlačovej konferencii v utorok to povedali zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK).

Bez jasných pravidiel

Komora v návrhu identifikovala niekoľko problémových bodov. Prvým je zavádzanie indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti bez jasných pravidiel.

"Podľa zverejnených informácií boli konzultované len so súkromným sektorom, konkrétne s poisťovňou Dôvera a Slovenskou spoločnosťou klinickej mikrobiológie," povedal prezident SLK Marian Kollár.

Zástupcovia lekárskej komory tvrdia, že návrh by mal byť prerokovaný so zástupcami odbornej verejnosti, napríklad s univerzitnými nemocnicami.

Ďalším problémom je podľa Kollára povinnosť zaviesť interný systém bezpečnosti pacienta za účelom predchádzania rizikám a nežiaducim udalostiam súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

"To je predsa základná povinnosť poskytovateľa," hovorí prezident SLK. To, že projekt by si mal robiť každý poskytovateľ sám, SLK považuje za účelovú neefektívnu zmenu a zbytočnú administratívnu záťaž.

Kto bude vykonávať audit?

Komora tiež kritizuje plán zaviesť klinický audit, pričom nemá byť jasné, kto, ako často a za akú odmenu ho bude vykonávať. Podľa lekárov má ísť len o ďalší kontrolný mechanizmus, ktorý finančne zaťaží celý systém aj každého lekára.

"Najviac pripomienok na rokovaní bolo k zavedeniu inštitútu dočasnej odbornej stáže občanom z tretích krajín," priblížil Kollár.

Od roku 2016 platí zákon, ktorý hovorí nielen o uznaní vzdelania, ale aj o nutnosti lekárov vykonať odbornú a jazykovú skúšku. Návrh novely zákona podľa SLK tvrdí, že lekárom z tretích krajín by na preukázanie spôsobilosti stačil univerzitný diplom.

"Zákon podľa nás tiež znevýhodňuje slovenských lekárov a lekárov z ďalších krajín EÚ, ktorí musia preukázať odbornú spôsobilosť, aby mohli na Slovensku vykonávať prácu lekára," doplnil Kollár.

Podľa právneho zástupcu SLK Ondreja Škodlera by stáž lekára z tretej krajiny mala byť len prípravou na odbornú skúšku.

Títo lekári by mali mať podobný status ako lekári bez atestácie či študenti medicíny, ktorí sa pripravujú na výkon povolania a nemajú kompetencie robiť všetky zdravotnícke výkony, ktoré by podľa návrhu zákona mohol vykonávať stážista z tretej krajiny.