Ministerka zdravotníctva predstavila poslancom plán rozdelenia nemocníc

Stratifikácia by pomohla vyriešiť problém s odvrátiteľnými úmrtiami, dúfa Kalavská.

2. apr 2019 o 16:54 TASR

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predstavila v utorok členom Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo plán stratifikácie slovenských nemocníc.

Priniesť by mal zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a špecializáciu výkonov či rozšírenie služieb pre konkrétne nemocnice. Stratifikácia sa má realizovať v niekoľkých fázach.

Úmrtia, ktorým bolo možné zabrániť

"Tento materiál je prelomový a vyžaduje si širšiu diskusiu. Na ministerstve zdravotníctva sme o ňom dosť intenzívne hovorili a sme ochotní v týchto diskusiách pokračovať. Treba ho len dobre vysvetliť a treba opakovať, aký je náš zámer," uviedla Kalavská s dôvetkom, že nastalo zlepšenie zdravotnej starostlivosti a manažovania pacienta.

Pripomenula, že stratifikácia by mohla pomôcť vyriešiť veľký problém slovenského zdravotníctva, ktorý predstavujú odvrátiteľné úmrtia.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podľa Kalavskej stratifikáciou zadefinuje kto, kde, čo a v akom rozsahu bude zdravotnú starostlivosť poskytovať.

Stratifikácia podľa riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky Martina Smatanu definuje verejnú minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Rovnako jasne nastavuje pravidlá na kvalitu a bezpečnosť jej poskytovania.

"Cieľom projektu stratifikácie nie je to, aby bola nemocnica na každom rohu, ale to, aby každý z nás, keď bude potrebovať urgentnú starostlivosť, mal nárok na to, aby bola vždy dostupná. Ale keď bude potrebná elektívna starostlivosť, tak kamkoľvek osoba príde, bude mať garantované to, že túto starostlivosť bude mať kvalitnú a bezpečnú," zdôraznil.

Dostupnosť nemocníc

Projekt presne definuje dostupnosť nemocníc na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni a tiež na úrovni kompetenčných centier.

"Nad rámec zabezpečenia kvality v 28 skupinách výkonov sme stanovili minimálne počty, ktoré musí pracovisko splniť. Ak to splní, tak existuje štatistika, že kvalita bude do určitého rozsahu zabezpečená a bude výrazne lepšia v porovnaní s tým, ako to je dnes," vysvetlil Smatana.

Pacient by mal mať vďaka projektu lepšiu informáciu o tom, kam má so svojím zdravotným problémom ísť. MZ SR pripravuje v tejto súvislosti webovú stránku, ktorá by občanom mala pomôcť lepšie sa zorientovať.

Urgentná zdravotná starostlivosť by sa vďaka vyhovujúcejšej dostupnosti mala zlepšiť o tri percentá.

"Čiže 91 percent z nás bude mať vždy garantovanú autom dostupnú nemocnicu, kde bude urgentný príjem, chirurgia, interné oddelenie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Bude tam určite stabilizovaný. V prípade vyššej starostlivosti bude následne presunutý do regionálnej alebo národnej nemocnice," komentoval Smatana.

Opozičná poslankyňa Jana Cigániková (SaS) projekt z dielne ministerstva pochválila. "Nebojím sa stratifikácie samotnej. Je potrebná. Je výborne pripravená. Pacienti neprídu o žiadne nemocnice. Budú mať kvalitnejšiu, dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť," mieni.

Myslí si však, že strana Smer-SD nedovolí ministerke tento projekt legislatívne dokončiť, pretože z pohľadu laickej verejnosti sa nemusí zdať dostatočne atraktívny.

O stratifikácii bude parlamentný výbor rokovať opäť budúci týždeň.