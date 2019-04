Moody's: Svetová ekonomika sa dostane do recesie, ak sa USA a Čína nedohodnú

Európskej ekonomike hrozí recesia v prípade tvrdého brexitu.

2. apr 2019 o 16:28 TASR

NEW YORK. Globálna ekonomika "s vysokou pravdepodobnosťou" upadne do recesie, ak USA a Čína nedosiahnu v priebehu troch mesiacov obchodnú dohodu, uviedol hlavný ekonóm Moody's Analytics Mark Zandi.

Jeho prognóza vychádza z toho, že podnikateľská nálada je aktuálne "mimoriadne krehká" z dôvodu dlhého colného sporu medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami, ktorý sa začal vlani.

USA a Čína v súčasnosti rokujú o dohode, delegácie oboch strán by sa tento týždeň mali stretnúť vo Washingtone.

"Podnikateľská nálada po celom svete je mimoriadne krehká," povedal Zandi v rozhovore pre CNBC. Prieskum Moody's podľa neho ukázal, že dôvera firiem je v súčasnosti najnižšia od skončenia finančnej krízy pred desaťročím.

"Firmy sú skutočne nervózne a myslím si, že dôvodom je táto obchodná vojna. A ak sa neurovná v priebehu najbližších dvoch až troch mesiacov, myslím si, že globálna recesia je vysoko pravdepodobná".

“ "Rozdiel medzi expandujúcou ekonomikou a ekonomikou v recesii je len dôvera, že ekonomika bude v poriadku. A ak sa stratí táto dôvera, žiadna centrálna banka to nezvráti." „ Mark Zandi

Ak sa rokovania medzi USA a Čínou skončia bez dohody, ešte viac to poškodí podnikateľskú dôveru a spôsobí to, že firmy obmedzia prijímanie nových zamestnancov. Potom začne rásť nezamestnanosť a zhorší sa spotrebiteľská dôvera.

"Rozdiel medzi expandujúcou ekonomikou a ekonomikou v recesii je len dôvera, že ekonomika bude v poriadku. A ak sa stratí táto dôvera, žiadna centrálna banka to nezvráti. To je recesia," uviedol Zandi.

Dodal, že ďalším rizikom, ktorému čelí globálna ekonomika, je tvrdý brexit. Podľa Zandiho existuje asi tretinová pravdepodobnosť, že Británia odíde z Európskej únie (EÚ) bez dohody, čo je podľa neho nepríjemne vysoká pravdepodobnosť.

"V prípade brexitu bez dohody sa britská ekonomika rovnako ako ekonomika EÚ určite dostanú do recesie a myslím si, že aj zvyšok globálnej ekonomiky k tomu nebude mať ďaleko. Myslím si, že to by bol tiež skutočný problém."