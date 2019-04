Danko zruší zákon o osobitnom odvode

Zákon novelizovať nemieni.

BRATISLAVA. Zákon o osobitnom odvode z dielne SNS novelizovať nebudem, pripravím jeho zrušenie. V utorok na tlačovej besede to oznámil Andrej Danko.

"V nasledujúcich minútach pripravím návrh zákona na zrušenie odvodu. Urobím to preto, aby som sa mohol od zajtra smiať nad tým, či ceny budú klesať," vyhlásil Danko s tým, že o tomto kroku ešte nevie ani premiér, ani koaliční partneri.

Reagoval tak na informácie z Bruselu. Európska komisia totiž vydala predbežné opatrenie, ktoré pozastavilo účinnosť zákona o osobitnom odvode.

Zároveň začala vyšetrovať, či nedošlo k nedovolenej štátnej pomoci, keďže odvod musia platiť len niektoré reťazce.

Stačilo by zmeniť jednu vetu, tvrdí Danko

Predseda parlamentu uviedol, že si počká na pokles cien v obchodných reťazcoch. Ak ceny potravín nebudú klesať, požiada ministra financií o prísnejšiu daňovú kontrolu v dotknutých reťazcoch.

Dodal, že v predmetnom zákone by stačilo zmeniť jednu vetu a bol by v súlade s požiadavkami Európskej komisie, no už sa mu nechce s obchodnými reťazcami "bojovať a niekomu ustupovať".

Danko poprosil svojho hovorcu, aby nakúpil ceny potravín dnes a o mesiac ich porovná. Rovnaký krok už avizovala aj ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. "Robím to preto, že nechcem, aby sa o mne o 40 rokov hovorilo ako o človeku, ktorý stál za rastom cien potravín," vysvetlil Andrej Danko.

"Reťazce si účtovne a ekonomicky robia, čo chcú a takýto prístup majú aj k výrobcom. Chceli sme, aby prispievali cez osobitný odvod slovenským prvovýrobcom a spracovateľom tak, aby podpora agropotravinárstva nezáležala na tom, ako sa vyspí minister financií," odôvodnil zavedenie odvodu Danko.

Vyzval občanov, aby sledovali ceny v obchodných reťazcoch. "Keď budete veriť znova SNS a Dankovi, že ich treba zdaniť, lebo vám nedávajú peniaze na kultúru, na šport, lebo neplatia do štátnej kasy, čo by mali, a dáte mi podporu, ten odvod zavediem veľmi ľahko zajtra," uviedol.

Osobitný odvod a slovenská COOP Jednota

Európska komisia predbežným opatrením pozastavila platnosť odvodu podľa Danka preto, že Slovenská republika rovnako nezdanila osobitným odvodom aj slovenského predajcu COOP Jednota. Toto považuje komisia za porušenie pravidiel.

"Tento zákon buď opravíme a ministerka teda pripraví novelu s jedinou pripomienkou EK a to tou, že zdaníme aj jediný slovenský podnik. Je to jeden riadok a tento odvod bude plne v súlade s legislatívou EÚ bez jediného problému. Osobité dane poznajú aj iné štáty EÚ. Ak zákon pozmeníme a splníme podmienky EÚ, získame pre našich prvovýrobcov 80 miliónov eur. Tak sa však nestane, pretože tento zákon zrušíme. Garantujem však poľnohospodárom, že sľúbenú podporu 80 miliónov eur dostanú," dodal Danko.

"Možno obchodné reťazce vyhrali bitku, ale nie vojnu so štátom. Požiadam ministra financií o sprísnené kontroly v týchto reťazcoch. Som presvedčený, že musíme ich závierky tvrdšie kontrolovať," uzavrel.