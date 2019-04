Prvé kolo rokovaní medzi Japonskom a USA sa očakáva v polovici apríla

Napätie medzi krajinami je evidentné od nástupu Trumpa do prezidentského úradu.

2. apr 2019 o 12:35 TASR

TOKIO. Prvé kolo obchodných rokovaní medzi Japonskom a Spojenými štátmi sa pravdepodobne uskutoční v polovici apríla. Hlavnou témou by mal byť vysoký obchodný deficit USA, za ktorým je najmä vývoz japonských áut na americký trh.

Ako pre agentúru Reuters uviedol zdroj z japonskej vlády, rokovania by sa mohli uskutočniť 15. až 16. apríla.

Reagoval tak na utorkové oznámenie ministra hospodárstva Tošimitsu Motegiho, že v priebehu apríla by mal odcestovať do USA na začatie rokovaní o obchode s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom.

Trump opakovane vyjadril nespokojnosť

Americký prezident Donald Trump dal už niekoľkokrát najavo nespokojnosť s vysokým obchodným prebytkom Japonska so Spojenými štátmi.

Ten dosahuje približne 69 miliárd USD (61,41 miliardy eur), pričom takmer dvomi tretinami sa na ňom podieľa vývoz japonských áut do USA. Trump požaduje novú dvojstrannú dohodu, ktorá by vysoký japonský prebytok v obchode s USA riešila.

Napätie v obchodných vzťahoch medzi USA a Japonskom je evidentné od nástupu Trumpa do prezidentského úradu v roku 2017, keď prisľúbil, že nechá prepracovať obchodné dohody, ktoré považuje za neférové voči Američanom.

Amerika na prvom mieste

V mene agendy "Amerika na prvom mieste" tlačí Trumpova administratíva na zmeny v obchodných vzťahoch aj s Európskou úniou a najmä Čínou, s ktorou má najväčšie spory.

Japonská vláda sa obáva najmä toho, že Trump bude požadovať zníženie dovozu japonských áut a autokomponentov na americký trh, aby deficit znížil.

Zároveň sa obáva možného zavedenia vysokých dovozných ciel na japonské autá a autokomponenty, čo by pre proexportne orientovanú ekonomiku predstavovalo nemalý problém.

Trump by mal o otázke uvalenia vysokých ciel na dovoz áut a autokomponentov do USA rozhodnúť niekedy v máji. Očakáva sa, že o obchode, ale aj o probléme Severnej Kórey by mohli koncom apríla rokovať Trump a japonský premiér Šinzó Abe.