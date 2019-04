Konica Minolta mení po siedmich rokoch výkonného riaditeľa na Slovensku

Novým riaditeľom sa stal Milan Kasík.

2. apr 2019 o 10:58 SITA

BRATISLAVA. Novým výkonným riaditeľom spoločnosti Konica Minolta Slovakia sa stal Milan Kasík.

Ako spoločnosť informovala v tlačovej správe, jeho ambíciou v rámci Slovenska je nielen udržať dlhodobo vysoké podiely v oblasti tlače, ale aj podporovať celosvetovú transformáciu značky Konica Minolta na poskytovateľa praktických a kreatívnych IT riešení pre každodennú prácu.

Zmena na pozícií výkonného riaditeľa prichádza po siedmich rokoch. Jej cieľom je podľa spoločnosti prispôsobiť sa novým trendom, produktom a ponúkaným službám. S tým súvisí aj plánované otváranie nových pracovných pozícií.

Nový výkonný riaditeľ spoločnosti Konica Minolta Slovakia sa chce sústrediť najmä zvyšovanie motivácie a kvalifikácie zamestnancov, ako aj profesionality poskytovaného servisu.



V Konica Minolta Milan Kasík pôsobil na rôznych pozíciách viac ako 15 rokov, na Slovensko prišiel pred šiestimi rokmi.

"Už dnes tvorí poskytovanie IT služieb približne 20 percent našich celkových hospodárskych výsledkov. Chceme sa sústrediť na poskytovanie riešení na aktuálne problémy firiem," konštatoval Milan Kasík.



Konica Minolta je celosvetovým poskytovateľom služieb v oblasti IT, spracovania dokumentov a digitálnej tlače, ale aj zdravotníckej diagnostiky, meracích prístrojov či planetárií. Jej história siaha do roku 1873.

V súčasnosti pôsobí v 150 krajinách sveta a podporuje viac ako dva milióny zákazníkov ročne. Konica Minolta prevádzkuje päť inovačných centier po celom svete, z toho jedno v neďalekom Brne. Na Slovensku pôsobí spoločnosť Konica Minolta Slovakia od roku 1992.