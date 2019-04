Inovovať školstvo pomáha aj banka. Spoznajte Fenomény sveta

S podporou Tatra banky sa do projektu zapojilo viac ako 800 škôl.

Vzdelávací projekt Fenomény sveta má za sebou prvý úspešný polrok. Prebieha na druhom stupni základných škôl a vytvorila ho nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s BBC a finančnou podporou Tatra banky. Ide o jeden z prvých vzdelávacích projektov, ktorý využíva na účely vzdelávania rozsiahly archív britskej televízie.

„Zistili sme, že žiaci oceňujú aj iný typ učenia, ako len pasívne prijímanie informácií. Radi pracujú v tíme a dosahujú v ňom veľmi dobré výsledky. Učiteľ nikdy nemôže vedieť všetko, ale vždy by mal žiakov správne nasmerovať tak, aby sa sami naučili niečo nové,“ vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ktorá projekt vytvorila.

Žiakom chýba chuť objavovať

Centrum moderného vzdelávania EDULAB tvorí skupina bývalých aj súčasných pedagógov, ktorí realizujú projekty v oblasti inovatívneho vzdelávania. Ten najnovší, Expedícia Fenomény sveta, je v poradí ich siedmy a jeho cieľom je priniesť do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo.

“ Učiteľ sa mení na sprievodcu a žiaci sa učia prostredníctvom zážitkov. Informácie sa k nim dostávajú cez súvislosti. „ Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB

„Fenoménmi sveta chceme pomôcť inovovať vyučovanie na druhom stupni základných škôl. Učiteľ sa mení na sprievodcu a žiaci sa učia prostredníctvom zážitkov. Informácie sa k nim dostávajú namiesto faktov skôr cez súvislosti,“ hovorí Machaj.

Expedícia Fenomény sveta sa zameriava na päť tém: vodu, slnko, vzduch, kultúru a komunikáciu. Každá z nich obsahuje vzdelávacie videá, interaktívne cvičenia aj edukačnú hru pre žiakov.

Vyučovanie prebieha netradičnou formou a potrebná je aj vlastná aktivita žiakov. Téme voda je napríklad venované pexeso, o zvetrávaní a erózii si žiaci čítajú a poznatky interpretujú vo dvojiciach a o najväčšom údolí sveta sa zas učia pomocou zábavnej hry Bingo.

Fenomény sveta sú jeden z prvých vzdelávacích projektov, ktorý využíva na účely vzdelávania rozsiahly archív britskej televízie BBC. (zdroj: SITA / AP)

„Vyučovanie je postavené na rôznych vzdelávacích aktivitách. Každá hodina je iná, chceme v žiakoch vzbudiť chuť objavovať. Napríklad majú informácie z videí prerobiť do krátkych prezentácií a zaujať k nim postoje, ktoré následne podkladajú argumentmi. Všetky aktivity sú postavené na činnosti žiakov, učiteľ im nič nedáva hotové,“ prezrádza Machaj.

Žiakov majú tieto aktivity naučiť tímovej práci, čítaniu s porozumením, prezentačným zručnostiam i kritickému mysleniu, vecnej argumentácii a analýze informácií.

Do veľkej miery totiž slovenským žiakom chýbajú, čo ukazuje aj pravidelné testovanie vedomostí PISA, do ktorého sa celosvetovo zapája cez pol milióna študentov vo veku 15 rokov.

Výsledky slovenských žiakov sú v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti výrazne nižšie, ako je priemer krajín OECD. V medzinárodnom porovnaní všetkých 65 zúčastnených krajín sme skončili na 31. až 39. mieste.

Vyžiadali si to učitelia

Expedícia Fenomény sveta sa snaží nielen o atraktívnejšiu formu vyučovania, ale dôraz kladie aj na medzipredmetovú výučbu.

“ Projekt nemá za cieľ nahradiť bežnú výučbu klasických školských predmetov. Chceme ho ako efektívny doplnok výučby. „ JÁN MACHAJ, RIADITEĽ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE EDULAB

„Učitelia majú záujem o medzipredmetové vyučovanie, avšak chýbajú im vhodné vzdelávacie materiály. Fenomény sveta sú teda odpoveďou na existujúci dopyt,“ odkrýva Ján Machaj prieskum, ktorý realizovali v roku 2018.

Hodenú rukavicu konzultovali aj so štátnou školskou inšpektorkou a vzdelávacie materiály pripravovali tak, aby sa dali využiť pri napĺňaní cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. Pre zaradenie projektu do vyučovania je najlepšie vytvoriť nový predmet, no niektoré školy zavádzajú aj blokovú výučbu, tematický týždeň alebo projekt realizujú v rámci iných vyučovacích hodín.

„Máme samostatnú videoknižnicu, ktorá dokopy obsahuje 450 videí a možno ju využiť na spestrenie a zatraktívnenie bežnej výučby. Každá z piatich tém Fenoménov sveta obsahuje 90 vzdelávacích videí, stovky interaktívnych aktivít a 12 vzdelávacích modelov, ktoré učiteľovi ponúkajú desiatky komplexných vzdelávacích aktivít,“ vymenúva Machaj.

Investícia do vzdelávania je investíciou do budúcnosti

Prínos projektu vidí EDULAB aj v tom, že videá sú v angličtine so slovenskými titulkami a žiaci sa aj týmto spôsobom môžu zdokonaľovať v cudzom jazyku.

„Projekt nemá za cieľ nahradiť bežnú výučbu klasických školských predmetov. Učiteľom a žiakom ho chceme predstaviť ako efektívny doplnok výučby, na ktorú sme na Slovensku zvyknutí desiatky rokov,“ hovorí Machaj.

V školskom roku 2018/2019 sa do projektu zapojilo viac ako 800 slovenských škôl. Žiadna z nich nemusela za balíky vzdelávacích materiálov platiť, vďaka podpore Tatra banky ich mali zadarmo.

Školy získali vzdelávacie materiály bezplatne. Vybrať si mohli jednu z piatich tém - voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia. (zdroj: archív)

„Inovovanie je prirodzenou reakciou na meniaci sa svet okolo nás a školstvo by nemalo zaostávať. Preto podporujeme iniciatívu neziskovej organizácie EDULAB na inovovanie vzdelávania a zvyšovanie kvality vyučovacích materiálov. Investícia do vzdelávania je investíciou do budúcnosti,“ vysvetľuje člen predstavenstva Tatra banky Peter Matúš.

Tatra banka s neziskovou organizáciou EDULAB spolupracuje už niekoľko rokov a dva roky po sebe podporili na základných školách projekt Malá finančná akadémia. Ten prináša žiakom prvého stupňa inovatívne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt spája aktivity v škole a doma s kreatívnou hrou a deti učí osvojiť si vzťah k peniazom a prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.

„Vzdelávanie podporujeme dlhodobo, najmä prostredníctvom Nadácie Tatra banky, jej grantových programov a podpore projektov neziskovej organizácie EDULAB. Plánujeme sa aj naďalej podieľať na podobných projektoch a venovať sa vzdelávaniu a finančnej gramotnosti,“ dodáva Linda Lalinská z oddelenia komunikácie a stratégie značky v Tatra banke.

