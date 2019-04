Grécko podľa centrálnej banky nedosiahne očakávaný rast ekonomiky

1. apr 2019 o 17:30 SITA

ATÉNY. Grécko podľa gréckej centrálnej banky pravdepodobne nedosiahne svoj cieľ v oblasti tohtoročného rastu ekonomiky.

Guvernér centrálnej banky Yannis Stournaras uviedol, že ekonomika krajiny v tomto roku pravdepodobne posilní o 1,9 %.

Išlo by o slabší rast v porovnaní s prognózou Európskej komisie, podľa ktorej sa grécke hospodárstvo zväčší o 2,2 %, ako aj v porovnaní so štátnym rozpočtom, ktorý ráta s rastom ekonomiky o 2,5 %.



"Zvýšená neistota v súvislosti so smerovaním reforiem v období po programe pomoci spolu s reštrikciami na finančnej strane majú negatívny vplyv na investície," konštatuje správa centrálnej banky.

Grécko zostáva pod dohľadom zahraničných veriteľov napriek tomu, že vlani v auguste sa skončil program poskytovania pomoci krajine a Atény v tomto roku dvakrát úspešne vstúpili na dlhopisový trh, aby získali finančnú hotovosť.



Keďže verejný dlh Grécka je zhruba vo výške 180 % hrubého domáceho produktu, krajina dúfa, že sa v oblasti dlhu kvalifikuje na dodatočné úľavy zo strany európskych veriteľov.

Ministri financií 19-člennej eurozóny sa majú stretnúť v piatok v Bukurešti a budú uvažovať o poskytnutí úľav Grécku pri splácaní dlhov v sume takmer 1 mld. eur.

Schválenie úľav závisí od toho, či Grécko splní sľub, že zmení pravidlá ochrany ľudí splácajúcich hypotéky, ktorí majú ťažkosti. Parlament schválil nový rámec minulý týždeň, ale Atény a veritelia naďalej rokujú o detailoch.