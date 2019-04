Slovenskému potravinárstvu treba podľa Matečnej výraznejšie pomôcť

Vyvážame prvovýrobu a dovážame potraviny, ktoré môžeme vypestovať aj na Slovensku.

1. apr 2019 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. Slovenské potravinárstvo musí byť zo strany štátu výraznejšie podporené, ak chce štát tento sektor dostať na lepšiu konkurenčnú úroveň a zabezpečiť krajine potravinovú sebestačnosť.

Konštatovala to v pondelok po rokovaní s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Ako dostať financie k farmárom?

Ministerka zároveň upozornila, že alokácia, ktorá bola v Programe rozvoja vidieka pre potravinárov vyčlenená na roky 2014 až 2020 v dosť vysokej čiastke, sa nevynaložila správnym smerom.

Aj preto agrorezort na rokovaní hľadal s agropotravinármi spôsoby ako dostať prostriedky ku skutočným farmárom.



"Slovenské potravinárstvo a jeho sebestačnosť boli hlavnou témou pondelkového rokovania s RPPS. Práve sektor potravinárstva musí byť zo strany štátu lepšie podporený. Hľadali sme priestor, ako vláda môže potravinárom pomôcť mimo rozpočtovaných peňazí. Tieto veci treba odkomunikovať s Európskou úniou aj vládou," ozrejmila Matečná.

"Prostriedky, ktoré boli v potravinárstve doteraz, znamenali katastrofálne saldo zahraničného obchodu v agropotravinárstve. Vyvážame prvovýrobu a dovážame potraviny, ktoré môžeme vypestovať aj v SR a zamestnať tak svojich ľudí. Hľadali sme konkrétne nástroje, ktoré by pomohli potravinárskemu priemyslu. Toto rokovanie považujeme za malý krok pre potravinárov, no veľmi cenný. Len cez podobné diskusie zmeníme svoju situáciu," uviedol prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

Podpora mladých a malých poľnohospodárov

Okrem stavu slovenského potravinárstva rokovala ministerka s RPPS aj o vyplácaní priamych platieb, projektových podporách, modifikácii vidieka či aktuálnych pozemkových úpravách. Ministerka na rokovaní zároveň odporučila Agrárnej komore Slovenska vyzývať farmárov, aby si podávali vo väčšom množstve žiadosti o podporu na zavlažovacie systémy.

Naopak, komora žiadala ministerku o väčšiu podporu mladých a malých poľnohospodárov. Ďalšou témou rokovania bolo zvýhodňovanie a podpora poľnohospodárskych regiónov.

"Potrebné je odmeňovať poľnohospodárske regióny. Ak sa bude dvíhať úroveň minimálnej mzdy a príplatkov, môžu mať tieto opatrenia z pohľadu regiónov rôzne dopady. Regionálny aspekt sa preto musí brať do úvahy. Ak sa regióny nevyrovnajú nejakými mimocenovými opatreniami so situáciou, mohli by pocítiť tvrdý dopad takýchto opatrení," povedal predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR Milan Mišánik.



Situácia v agropotravinárstve Slovenskej republiky nie je podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory jednoduchá.

"Nikto z nás netvrdí, že sa agropotravinárstvo SR nezmieta v problémoch. Som ale rád, že sa môžeme na úrovni agropotravinárstva takto stretávať. Po tom, čo bolo v rozpočte SR na podporu poľnohospodárstva určených 1 mil. eur, teraz máme 30 mil. eur len cez zelenú naftu. Bavili sme sa aj o suchu a vyplatení za rok 2017 a s potešením sme prijali informáciu o preplácaní poistného pre farmárov vo výške 4 mil. až 5 mil. eur. Po niekoľkých rokoch sa našli peniaze aj na pozemkové úpravy. Modifikácia peňazí na rozvoj vidieka nebola doteraz dobre nastavená, musíme vytvoriť tlak na vládu a ministerku, aby vláda podporila potravinárov okrem financií aj zvýhodneniami," dodal predseda SPPK Emil Macho.