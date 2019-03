IFP odporúča opatrenia na lepšie zhodnotenie úspor v druhom pilieri

Väčšina sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri si sporí príliš konzervatívne.

29. mar 2019 o 12:08 TASR

BRATISLAVA. Väčšina sporiteľov v 2. dôchodkovom pilieri si sporí príliš konzervatívne. Takmer 80 percent majetku je investovaných do nízko výnosných dlhopisových fondov.

To sa ľuďom podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) nemusí vyplatiť v budúcnosti.

Sporitelia sú príliš konzervatívni

Analytici preto odporúčajú zaviesť automatický vstup do predvolenej stratégie pre sporiteľov v 2. pilieri, upraviť vyplácanie dôchodku z 2. piliera a zároveň garantovať výnos, ak bude sporiteľ investovať podľa odporúčanej stratégie.

Sporitelia si v súčasnosti musia svoju investičnú stratégiu v druhom pilieri sami aktívne vybrať. Konzervatívne investovanie podľa IFP však znižuje šance na lepší dôchodok pre sporiteľov v druhom pilieri.

Platí to aj pre mladých sporiteľov. Až 79 % úspor je v málo výnosných dlhopisových garantovaných fondoch, v akciových je uložených 12 %, v indexových 7 % a v zmiešaných iba jedno percento úspor.

"Garancie v druhom pilieri viedli k poklesu investovania do akcií. Dlhopisové fondy ponúkané v druhom pilieri mali od roku 2005 iba dvojtretinovú výnosnosť oproti zahraničným dlhopisovým indexom," upozornil IFP.

Pasivita sporiteľov umožnila, aby bola v roku 2013 väčšina majetku v druhom pilieri presunutá do dlhopisových fondov.

"Presunutých bolo viac ako milión sporiteľov," vyčíslil IFP s tým, že ak by sporitelia v roku 2013 pokračovali v sporení v negarantovaných fondoch, bolo by ku koncu roka 2017 na dôchodkových účtoch približne o jednu miliardu eur viac, čo predstavuje 13 % úspor v 2. pilieri.

Stratégia by mohla pomôcť

Zavedenie predvolenej sporiacej stratégie by však mohlo podľa analytikov pomôcť bežnému sporiteľovi zhodnotiť svoje úspory v druhom pilieri lepšie.

"Táto stratégia určí optimálny podiel úspor v akciách vzhľadom na vek sporiteľa bez toho, aby si sporiteľ musel svoje úspory aktívne spravovať. Aktívnym sporiteľom, ktorí sa rozhodnú manažovať si úspory sami, zostane možnosť voľby ľubovoľnej investičnej stratégie, tak ako doteraz," navrhuje IFP, ktorý skúmal výhodnosť rôznych stratégií.

"V akumulačnej stratégii investuje sporiteľ prvú polovicu sporenia výlučne do akcií. V druhej polovici ponechá majetok v akciovom fonde a nové príspevky posiela do dlhopisového fondu. Akumulačná stratégia poskytuje najlepší pomer výnosu k riziku," tvrdí IFP s tým, že výnos pre sporiteľa by bol až o dve tretiny vyšší, než by si sporil len v dlhopisoch.

Úpravy vo výplate dôchodkov

Upraviť by sa však musela aj výplata dôchodkov z druhého piliera. "Táto sporiaca stratégia musí byť kombinovaná s adekvátnou výplatnou fázou, počas ktorej sa bude alokácia majetku do akcií znižovať," hovorí IFP.

Pre dosiahnutie optimálneho dôchodku je vhodné kombinovať akumulačnú stratégiu s desaťročným programovým výberom a následným zakúpením doživotnej anuity.

Alternatívou k akumulačnej stratégii a úprave výplatnej fázy by podľa IFP mohla byť bezpečná stratégia, ktorá minimalizuje investičné riziko.

"V danej stratégii investuje sporiteľ pri príchode na trh práce všetky príspevky do akcií. S rastúcim vekom potom znižuje alokáciu do akcií až na úroveň 20 % pri odchode do dôchodku. Pomer majetku v akciách klesá v 'schodoch', t.j. znižuje sa každých 40 mesiacov o 7,3 p. b., pričom pomer je vyvažovaný na konci každého mesiaca," vysvetlil IFP, pričom výnos pre sporiteľa by mohol byť o tretinu vyšší v porovnaní s dlhopismi.

Motiváciou pre účasť v predvolenej stratégii by podľa IFP mohla byť garancia ochrany pred extrémnym scenárom.

"Sporiteľovi, ktorý bude počas celej kariéry investovať podľa odporúčanej predvolenej stratégie, bude poskytnutá garancia v podobe nezáporného nominálneho zhodnotenia. Sporiteľom, ktorí budú do predvolenej stratégie presunutí, sa bude garantovať minimálna nasporená suma daná úhrnom majetku nasporeného do presunu a nových príspevkov," dodal IFP.