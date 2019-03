Slováci mesačne minú najviac peňazí na bývanie

Bývanie tvorilo vlani štvrtinu výdavkov.

29. mar 2019

BRATISLAVA. Obyvatelia Slovenska mesačne najviac míňajú na bývanie. V rámci spotrebného koša tvoria výdavky na bývanie, vodu, elektrinu či plyn štvrtinu.

Od roku 2007 na Slovensku výrazne tieto výdavky rástli. Kým pred viac ako desiatimi rokmi tvorili výdavky na bývanie 14,3 %, vlani to bola štvrtina. Rástli ceny elektriny, plynu ale aj celkového nájmu.

Informovala o tom Slovenská sporiteľňa, ktorá vychádzala z údajov Eurostatu.



Počas uplynulých desiatich rokov výdavky na bývanie na Slovensku klesli, a to o 2,6 %. Napriek klesajúcej tendencii na Slovensku cítia obyvatelia od tohto roka opätovné zvyšovanie cien elektriny, tepla či plynu.

"Zvyšovanie cien energií a potravín zasahuje výrazne nižšie príjmové domácnosti, ktoré cítia aj zdražovanie v centoch pri najčastejšie nakupovaných položkách ako je pečivo, mlieko, maslo, vajíčka a podobne. Nárast cien im preto viac ukrajuje z rodinného rozpočtu ako domácnostiach, ktoré majú vyšší disponibilný príjem," povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.



V rámci celoeurópskeho porovnania najviac na bývanie a na náklady s tým spojené míňajú domácnosti vo Fínsku s podielom 28,8 %.

V Dánsku je to 28,7 % a vo Veľkej Británii 26,7 %. Najmenej na bývanie míňajú domácnosti na Malte s podielom 10,1 %, v Lotyšsku je to podiel 14,8 % a na Cypre 15,4 %.



Najviac za desať rokov narástli výdavky na bývanie vo Fínsku, a to o 4,8 %. V Portugalsku to bol rast o 3,8 %, v Holandsku o 3,7 %, Írsku o 3,5 %, Bulharsku o 3,4 % a Španielsku o 3 %. Na druhej strane výdavky na bývanie klesali v Estónsku o 1 %, Poľsku o 0,8 %, v Nemecku a na Malte zhodne o 0,7 %, v Maďarsku o 0,5 % a Švédsku o 0,1 %.