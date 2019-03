Strop na penzie je hazard s budúcnosťou, tvrdia priemyselné zväzy

Niektoré analýzy už dnes predpokladajú, že štát bude deficit riešiť zvyšovaním daní a odvodov.

29. mar 2019 o 10:12 SITA

BRATISLAVA. Zastropovanie dôchodkového veku je podľa Asociácie priemyselných zväzov SR hazard s budúcnosťou krajiny.

Upozorňuje na to, že tento krok bude stáť Slovensko v najbližších rokoch približne 120 miliárd eur. Počet poberateľov starobného dôchodku sa tým podľa asociácie zvýši a štát príde o ekonomicky aktívnych ľudí.

"Niektoré analýzy už dnes predpokladajú, že štát bude tento deficit riešiť zvyšovaním daní a odvodov, a to je pre nás neakceptovateľné,“ upozorňuje generálny sekretár asociácie Andrej Lasz.



Niektoré priemyselné podniky pritom už teraz upozorňujú, že je náročné pritiahnuť na Slovensko novú výrobu práve pre vysoké dane a odvody.

"Slovensko má aktuálne štvrtý najvyšší podiel nákladov na prácu na celkovej daňovo-odvodovej záťaži v Európskej únii," tvrdí asociácia.

Pripomienky neakceptovali

Sociálni partneri na strane zamestnávateľov svoje pripomienky k zmene Ústavy SR riadne a včas komunikovali na rokovaní tripartity, neboli však akceptované.

Prečítajte si tiež: Prečo je odchod do penzie v 65 rokoch len drahý spôsob hľadania hlasov

"Pýtame sa, akú funkciu má Hospodárska a sociálna rada SR a sociálny dialóg na Slovensku? Naša krajina a stav podnikateľského prostredia sa nachádzajú v období, v ktorom by mali ísť takéto návrhy bokom. Podnikatelia a občania dnes potrebujú stabilitu,“ dodáva Lasz.



Stanoveniu najvyššej hranice dôchodkového veku podľa APZ nepredchádzala odborná ani celospoločenská diskusia.

Asociácia považuje za nezodpovedné, že sa na Slovensku prijímajú tak závažné zmeny cez poslanecké návrhy, a teda bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Ak dodáva asociácia, generálny tajomník OECD José Ángel Gurría na nedávnej návšteve Slovenska pritom uviedol, že Slovensko má jeden z najlepších dôchodkových systémov, ktorý by sa nemal meniť.

Ústavná zmena

Parlament vo štvrtok schválil ústavný zákon od poslancov za Smer, ktorým sa od júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.

Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, traja poslanci za Most-Híd a nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.



K ústavnému zastropovaniu dôchodkového veku má zásadné výhrady Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Upozornila na to, že výška novopriznaných dôchodkov sa v porovnaní so súčasnou legislatívou do budúcnosti automaticky zníži takmer o 10 %, a to následkom menšieho počtu odpracovaných rokov u ľudí odchádzajúcich do dôchodku.

Zastropovanie penzijného veku podrobili ostrej kritike aj zamestnávatelia. Tento krok podľa Republikovej únie zamestnávateľov ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, ako je to v súčasnosti. Veľké výhrady má aj Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Tento krok považuje komora za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.