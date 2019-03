Odborári volili členov predstavenstva KOZ a zástupcov v hospodárskej rade

Dôležitosť rady vyzdvihol na sneme premiér Pellegrini (Smer).

28. mar 2019 o 17:39 TASR

BRATISLAVA. Snem Konfederácie odborových zväzov (KOZ) vo štvrtok zvolil nových členov predstavenstva a zástupcov v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR).

Predstavenstvo doplní predsedníčka Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany Katarína Krajčová a predsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES) Milena Rácová.

V HSR SR budú odborárov zastupovať predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda Vlasta Szabová, predsedníčka SLOVES Milena Rácová a predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss.

Práve dôležitosť Hospodárskej a sociálnej rady SR vyzdvihol na štvrtkovom sneme aj premiér Peter Pellegrini (Smer).

"Nepamätám si, že by sa vláda zaoberala nejakým zásadným návrhom, ktorý nebol najskôr prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Niekoľkokrát, a to aj pri návrhoch zákonov, vláda dokonca prerušila rokovanie o návrhu, a to práve z dôvodu, že neprešiel týmto rokovaním," povedal premiér.

Podľa Pellegriniho hrá sociálny dialóg medzi odbormi, zamestnávateľmi a vládou významnú úlohu nielen na Slovensku, ale je to aj základný nástroj stability v rámci Európskej únie.

Premiér ocenil dobré vzťahy medzi vládou a KOZ a odborárov označil za "seriózneho, rozhľadeného a odborne zdatného partnera".