Razia výstavbu bratislavského mosta ponad Dunaj nezastavila

Dunaj v Bratislave pretne šiesty most.

28. mar 2019 o 16:14 Jozef Jakubčo

BRATISLAVA. O približne dva roky k bratislavským mostom pretínajúcich Dunaj - Apollo, Prístavný most, Starý most, Nový most, Lafranconi - pribudne ďalší. Je súčasťou diaľničného obchvatu D4.

Práve v súvislosti s výstavbou tohto obchvatu vo štvrtok prebehla policajná razia. Mala súvisieť s podozreniami, že na stavbu obchvatu D4R7 sa používa kontaminovaná zemina.