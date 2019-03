Trump skritizoval OPEC, ceny ropy okamžite zamierili nadol

Zvýšte produkciu, ďakujem. Odkazuje prezident na Twitteri.

28. mar 2019 o 15:55 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump vyzval vo štvrtok Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na zvýšenie produkcie, a tým na zníženie cien ropy.

Ako napísal na Twitteri, "je veľmi dôležité, aby OPEC zvýšil tok ropy. Svetové trhy sú krehké, ceny ropy rastú až príliš".

Okamžite po Trumpovej výzve zamierili ceny ropy nadol, pričom cena americkej ropy WTI aj cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla o vyše dolára. V prvom prípade skĺzla k hranici 58 USD (51,51 eura) za barel (159 litrov) a v druhom pod úroveň 66,60 USD/barel.

Ceny ropy sa od začiatku tohto roka zvýšili, pod čo sa do veľkej miery podpísali program znižovania produkcie zo strany OPEC a ďalších producentov, ale aj sankcie voči Iránu a Venezuele zo strany USA.

Analytici však upozornili na to, že ceny ropy by teraz boli ešte vyššie, ak by ich nadol netlačilo zhoršovanie vývoja ekonomiky. To má negatívny vplyv na spotrebu pohonných látok a ovplyvňuje tak vývoj cien ropy.