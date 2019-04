Zákon o vyplácaní materského otcom zatiaľ nezmenia

Sociálna poisťovňa eviduje štyri podania na súd.

1. apr 2019 o 20:43 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Zákon, ktorý upravuje, za akých podmienok môžu otcovia čerpať materské, sa zatiaľ rezort práce nechystá meniť. Napriek tomu, že v praxi spôsobuje jeho výklad problémy.

Viacerým otcom, ktorí chceli popri materskej pracovať, sociálna poisťovňa dávku nepriznala alebo im ju vzala, keď začali pracovať. Otcovia sa sťažujú, že poisťovňa koná protiprávne a vykladá si pravidlá po svojom. Poisťovňa zas tvrdí, že niektorí otcovia chcú zneužiť systém a na dávke zarobiť.

Ministerstvo práce síce hovorí, že hľadá riešenie problému. Jedným dychom však dodáva, že ak by sa zákon menil, obmedzilo by to nároky ľudí na dávku. A do toho sa ministerstvu nechce.