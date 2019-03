Striedanie času môže rozdeliť Európu

Letný čas poslanci nechcú.

29. mar 2019 o 20:36 Nikola Bajánová

BRATISLAVA. V noci zo soboty na nedeľu sa prestavuje čas zo zimného na letný. Len pred niekoľkými dňami europoslanci rozhodli, že o dva roky to možno urobia niektoré štáty poslednýkrát.

Európsky parlament v utorok 26. marca podporil smernicu, ktorou by sa malo striedanie času z letného na zimný zrušiť v roku 2021.

Členské štáty majú teraz rok na to, aby si vybrali, ktorý z nich zavedú nastálo. V dokumente stojí, že sa samy rozhodnú, aký čas na svojom území uplatnia. „S tým, že by sa mali koordinovať so susediacimi krajinami,“ vysvetľuje hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie Ingrid Ludviková.

Túžba po časovo jednotnej Európe tak môže naraziť na geografiu a schopnosť dohodnúť sa, myslí si Zuzana Gabrižová z portálu Euractiv.

O návrhu budú v júni rokovať európski ministri dopravy, energetiky a telekomunikácií. Aj oni, podobne ako europoslanci, k nemu zaujmú stanovisko.

Zároveň platí, že ak úpravy času v jednotlivých krajinách budú brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, Európska komisia môže navrhnúť odklad smernice až o dvanásť mesiacov.

Bude teda dôležité, aby sa štáty dokázali dohodnúť na fungujúcom modeli, ktorý neobmedzí dopravu, cezhraničný obchod či komunikáciu. Ten ešte len musia nájsť.

Nebude to ľahké

V Európe nepanuje zhoda na tom, ktorý čas bude ten konečný. „Jednoducho do toho vstupuje geografia a svetelné podmienky,“ vysvetľuje Gabrižová.