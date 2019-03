Poslanci schválili zastropovanie dôchodkového veku

Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov.

28. mar 2019 o 11:21 (aktualizované 28. mar 2019 o 12:23) TASR, Marek Poracký

BRATISLAVA. Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Zmenu Ústavy definitívne schválil parlament.

Prečítajte si tiež: Smer tlačí na dôchodkový strop. Prečo je to problém (otázky a odpovede)

Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.

Za zákon napokon zahlasovali aj traja poslanci Mosta-Hídu Elemér Jakab, Péter Vörös a Ladislav Balódi. Predseda poslaneckého klubu Mosta-Hídu Tibor Bastrnák pritom v stredu pre denník SME tvrdil, že zákon poslanci nepodporia.

Ústavný zákon navrhovali poslanci za Smer.

Skorší dôchodok za výchovu dieťaťa

Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku.

Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

“ Len samotný návrh zníži dôchodky dnešným tridsiatnikom približne o 12 percent. „ Ján Šebo, odborník na dôchodky

Schválený ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

Do ústavného zákona vložili poslanci za Smer aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda".

Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

Prinesie zmena zvýšenie daní?

Slovensko to bude najbližších 50 rokov stáť približne 120 miliárd eur. Je to suma, ktorá by pokryla fungovanie Sociálnej poisťovne až na 16 rokov. Toľko peňazí môže krajina zohnať buď zvýšením daní a odvodov.

"Len samotný návrh zníži dôchodky dnešným tridsiatnikom približne o 12 percent," povedal vlani odborník na dôchodky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ján Šebo.

Prečítajte si tiež: Strop na penzie môže prejsť. Zvýši však dane a zníži dôchodky

Priemerný dôchodok je v súčasnosti 442 eur. Ak by návrh Smeru prešiel, penzisti by podľa tohto odhadu dostávali v priemere o 53 eur mesačne menej.

K ústavnému zastropovaniu dôchodkového veku má zásadné výhrady Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Upozornila na to, že výška novopriznaných dôchodkov sa v porovnaní so súčasnou legislatívou do budúcnosti automaticky zníži takmer o desať percent, a to následkom menšieho počtu odpracovaných rokov u ľudí odchádzajúcich do dôchodku.

Keďže sa zvýši počet dôchodcov a výkonnosť ekonomiky bude pre nižší počet ekonomicky aktívnych ľudí nižšia, na vykrytie vyšších výdavkov na dôchodky bude potrebné nájsť dodatočné príjmy.

Podľa rozpočtovej rady by mohlo ísť o zvýšenie odvodov, daní, zníženie iných výdavkov verejnej správy alebo zníženie samotnej výšky dôchodkov nad rámec ich zníženia vplyvom kratšej kariéry.

Fico: Je to obrovský sociálny počin

Dôchodkový strop je obrovský sociálny počin. Vyhlásil to predseda Smeru Robert Fico na tlačovej konferencii po tom, čo parlament 91 hlasmi schválil ústavné zastropovanie dôchodkového veku.

"Dnešné hlasovanie je ďalším dôkazom toho, že pokiaľ sa kvalitne pripraví návrh zákona, pokiaľ je tu politická trpezlivosť a snaha rokovať, tak sme schopní dosahovať ústavnú väčšinu v témach, ktoré sú pre krajinu dôležité," vyhlásil.

Poďakoval poslancom, ktorí za novelizáciu ústavy hlasovali a vyzdvihol schválené zmeny. Okrem dôchodkového stropu upozornil na ústavné zakotvenie inštitútu minimálnej mzdy.

"Je to obrovský sociálny pokrok," uviedol s tým, že v ústave sú po novom aj všetky tri piliere dôchodkového zabezpečenia. Za najvýznamnejšiu zmenu ocenil ale práve dôchodkový strop.

Poďakoval aj za tlak, ktorý v spoločnosti vytvárali odborári. "Je to veľká spolupráca Smeru, odborov a všetkých poslancov, ktorí zmenu schválili," zhrnul. Do sociálneho systému treba podľa Fica prinášať stabilitu. Dodal, že dôchodcovia musia byť prioritou každej vládnej garnitúry.

Zamestnávatelia hovoria o politickom marketingu

Zastropovanie penzijného veku podrobili ostrej kritike zamestnávatelia. Tento krok podľa Republikovej únie zamestnávateľov ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, ako je to v súčasnosti.

Opatrenie považujú za analyticky nepodložené, nezohľadňujúce dopady na ekonomiku, podnikateľské prostredie, verejné financie a v konečnom dôsledku ani na domácnosti.

Prečítajte si tiež: Prečo je odchod do penzie v 65 rokoch len drahý spôsob hľadania hlasov

Zavedenie dôchodkového stropu považujú firmy za krajne nezodpovedné a v budúcnosti naň môžu doplatiť podľa stanoviska široké vrstvy občanov, vrátane dôchodcov.

Veľké výhrady má aj Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Tento krok považuje komora za absolútne neadekvátny a nezodpovedajúci predstavám o fungovaní dobrého a stabilného dôchodkového systému.

"Súčasný systém naviazania veku odchodu do dôchodku na priemernú dĺžku života človeka, tzv. automatický mechanizmus, považujeme za funkčný vzhľadom na ekonomický a demografický vývoj populácie," uviedla SOPK.

Terajší systém zvyšovania penzijného veku hodnotí komora ako adekvátny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka označil zavedenie ústavného stropu na dôchodkový vek za politický marketing.