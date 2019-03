Žitňanská: Právo na informácie nie je prioritou (rozhovor)

Nie je dobré, že súdy si samy povedali, aké rozhodnutia nemôžu poskytovať.

29. mar 2019 o 16:01 Adam Valček

Nezaradená poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti LUCIA ŽITŇANSKÁ odhaduje, že novelu infozákonasa už nepodarí presadiť.

Čo ste očakávali, keď ste presadili zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí aj v trestnom konaní?

„Neočakávala som, že občania si každodenne budú študovať rozsudky, ale očakávala som, že to vytvorí pre právnikov, akademikom, mimovládne organizácie a novinárov priestor na to, aby si rozhodnutia vedeli vyhľadať, prečítať, analyzovať a dávať do súvislosti.

V tom spočíva verejná kontrola rozhodovacej činnosti súdov. Prirodzene to potom vytvára tlak na to, aby sa v rovnakých prípadoch postupovalo rovnako, čo je kľúčové aj pre trestné konanie. Aby sa nestávalo, že na východe niekto dostane v rovnakej situácii iný trest ako na západe. Očakávala som práve zosúlaďovanie rozhodovacej praxe súdov.“

Keď ste zverejňovanie v roku 2011 pripravovali, bola už vtedy diskusia, že poskytovanie rozhodnutí o väzbe bude spôsobovať problémy?

„Riešilo sa veľa tém – ako zverejňovať rozhodnutia z rozvodov a iných konaní, ktoré sa týkajú maloletých, čo všetko zverejňovať z konaní, kde je vylúčená verejnosť a podobne. Ale že by niekto avizoval problém s väzobnými prípadmi, to si nepamätám.“

Väzobné uznesenia sa sedem rokov zverejňujú (automaticky na webe, pozn. red.) aj sprístupňujú (na základe individuálnej žiadosti, pozn. red.), problém to začal byť až vo chvíli, keď médiá cez infozákon získali uznesenie o vzatí do väzby štyroch obvinených z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, a opísali podľa neho priebeh vraždy. Keď ste boli ministerkou spravodlivosti vo Ficovej vláde, avizoval vám dopredu niekto, že sprístupňovanie väzobných rozhodnutí je problém?

„Určite nie.“

Polícia a prokuratúra sa sťažuje, že zverejňovanie väzobných rozhodnutí im sťažuje vyšetrovanie, lebo verejnosť sa z nich môže dozvedieť podrobnosti o aktuálnej dôkaznej situácii v trestnom konaní. Konkrétnejší nie sú a nestačí im ani to, aby sa vyčiernili časti rozhodnutí, trvajú na úplnom nezverejnení.