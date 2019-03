Osobný bankrot: zvažujete podvod? Pamätajte, že to bude verejné

Veritelia sa ozývajú, že dlžníci benevolentné pravidlá osobných bankrotov zneužívajú a treba ich sprísniť.

MARTIN MALIAR, generálny riaditeľ sekcie civilného práva na ministerstve spravodlivosti, vysvetľuje, že takáto úprava reaguje na extrémny problém s exekúciami. Na zmenu je priskoro, tvrdí.

„Netvrdím, že v budúcnosti zákon nezmeníme, ak sa ukáže, že počet konkurzných podvodov je veľký,“ povedal.

Pripomína, že aj veritelia, ktorí sa teraz sťažujú, roky ťažili z nefunkčného systému.

Prečo sa uvoľňovali pravidlá osobných bankrotov?

„Videli sme na štatistike, že máme problém s exekúciami. Rapídne rástol ich počet. Nechceli sme sa dostať do stavu, aby každý druhý, koho stretnete na ulici, mal problém s exekúciou. Ľudia nemali priestor na reštart.

Ak si zoberiete podnikanie na prelome milénia, ľudia si zakladali eseročky a keď im podnikanie zlyhalo, zo spoločnosti vystúpili a pokračovali ďalej bez dlhov.

Tí, čo začali ako živnostníci a urobili nesprávne rozhodnutie, zadlžili sa, dlh im ostával do konca života. A to napríklad aj tí, ktorí na živnosť pracovali pre známe stavebné firmy, ktoré sami svoje problémy riešili reštrukturalizáciou.“

Úspech veľkých projektov sa meria aj podľa kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Ako to meriate pri osobnom bankrote?

„Cez počet exekúcií, ktorý sa nám podarí zastaviť. Úlohou nášho ministerstva bolo pripraviť nástroj, ktorý má ľuďom pomôcť k reštartu.

Samozrejme, ideálne by bolo mať komplexné riešenie. Teda dobre fungujúcu sociálnu sieť, ktorá už v zárodkoch zachytí zadlžovanie, predíde mu. Ak mu nepredíde, tak nasmeruje do bankrotu, prevedie ním, potom pomôže s nájdením práce a podobne.

Ak by to takto fungovalo, bolo by to skvelé, ale zďaleka to nie je zodpovednosť iba tohto ministerstva.“

Sleduje niekto, aké sú sekundárne pozitíva osobných bankrotov? Napríklad, či sa ľudia opätovne legálne zamestnajú, začnú platiť odvody a podobne.

„Nedá sa to úplne vysledovať, ale určite tento inštitút zvyšuje šancu, že sa dlžník opäť integruje do spoločnosti, začne platiť dane a odvody. No myslieť si o niekom, kto žije dvadsať rokov v exekúciách, že prejde bankrotom, ráno sa potom osprchuje a nastúpi hneď do práce, nie je správne. Tým ľuďom to prirodzene bude trvať, musia získať návyky.“

Ako sa vyvíja počet exekúcií?

„Klesá. V roku 2017 sme mali 3,7 milióna otvorených exekúcií, dnes sa rozprávame o 3,1 až 3,2 milióna exekúcií. Časť toho poklesu je v dôsledku osobných bankrotov.“

Nie je cena za to, že sme znížili počet exekúcií, privysoká?Právna úprava je dnes taká voľná, že priamo láka na konkurzné podvody.