Počas leta bude z Bratislavy lietať takmer päťdesiatka pravidelných liniek

Cestujúcich čakajú novinky.

27. mar 2019 o 15:40 TASR

BRATISLAVA. Cestujúcich z bratislavského Letiska M. R. Štefánika čakajú počas letného letového poriadku novinky.

Jednou z nich je príchod nového leteckého dopravcu Cyprus Airways s pravidelnou linkou do Larnaky alebo aj pravidelná linka do Antalye v Turecku dvakrát denne.

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, letný cestovný poriadok vstupuje do platnosti so zmenou času v nedeľu 31. marca. Platiť bude do ďalšej zmeny času, do 26. októbra tohto roka. Prináša spolu 47 pravidelných liniek do 41 destinácií v 18 krajinách.

Pravidelne do Antalye

Pravidelnú linku do Antalye budú môcť cestujúci využiť po prvý raz.

"Doposiaľ bola táto linka k dispozícii len ako charterová, ktorou mohli cestujúci letieť iba, ak si zakúpili pobyt od cestovnej kancelárie," priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

Od 30. mája bude dopravca Smartwings zabezpečovať linku do tureckého letoviska 14-krát týždenne, čiže dvakrát denne, ako pravidelný let.

Do Turecka je možné podľa Ševčíkovej využiť aj pravidelnú linku dopravcu Ryanair do letoviska Dalaman. Lety budú k dispozícii od apríla každý štvrtok.

Zároveň bude obnovené od apríla pravidelné letecké spojenie s Eindhovenom v Holandsku, kam sa bude lietať v pondelky a piatky.

Novinkou je Ľvov či Kyjev

V porovnaní s minuloročným letným letovým poriadkom sú novinkami aj linky do destinácií Ľvov či Kyjev - Boryspiľ, kam sa lieta od novembra 2018.

Do šiestich destinácií, ako sú Burgas, Larnaka, Korfu, Malorka, Kyjev či Londýn, budú pravidelné letecké linky zabezpečovať navyše viacerí leteckí dopravcovia.

Pravidelné linky z Bratislavy prevádzkuje počas leta sedem leteckých spoločností.

"Počas letnej sezóny od júna do septembra/októbra je navyše plánovaných približne 2800 nepravidelných dovolenkových charterových letov, ktoré si objednávajú cestovné kancelárie do tradičných letovísk v Grécku, Turecku, Tunisku, Egypte, Taliansku, Bulharsku, Čiernej Hore, Španielsku, Izraeli, Albánsku či na Kapverdy a z nich do Bratislavy," dodal Pojedinec.