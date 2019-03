Rezort práce analyzuje predĺženie materskej či zvýšenie rodičovského príspevku

V hre sú obe možnosti, zatiaľ sa nerozhodli.

27. mar 2019 o 15:33 (aktualizované 27. mar 2019 o 16:57) TASR, SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo práce stále analyzuje opatrenia, ako podporiť rodičov s deťmi. Uvažuje o zvýšení rodičovského príspevku alebo predĺžení počtu týždňov, za ktoré je možné poberať materskú.

Po skončení rokovania vlády to uviedol štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) opatrenia na posilnenie prorodinnej politiky predstavil ešte v januári tohto roka. "Definitívne ešte stále nie je rozhodnuté. Stále sú v hre obe možnosti. Takže zvažujeme aj predĺženie materskej, ale takisto aj zvýšenie rodičovského príspevku," priblížil Ondruš.

Materská a príspevok pre rodičov

Predĺženie doby poberania materskej by malo finančný dosah výlučne na Sociálnu poisťovňu. "Pohyboval by sa ročne približne na úrovni 120 miliónov eur," vyčíslil Ondruš.

V prípade rodičovského príspevku finančný dosah na verejné financie závisí od výšky, na akú by stúpol.

"Ministerstvo uvažuje o rozdielnej výške rodičovského príspevku podľa toho, či vlastne rodič pred jeho poberaním pracoval, čiže či mal sociálne poistenie," doplnil Ondruš.

Okrem týchto dvoch opatrení Pellegrini začiatkom roka hovoril aj o príspevku pre rodičov v sume 100 eur, ktorý má slúžiť na nákup základnej povinnej výbavy pri nástupe dieťaťa do základnej školy.

Podľa predsedu vlády je potrebné sa tiež zamerať na pomoc ťažko zdravotne postihnutým ľuďom a tým, ktorí sa o nich starajú.

Minister práce Ján Richter (Smer) avizoval, že viaceré sociálne opatrenia by mali byť pripravené do konca prvého polroka tohto roka a následne predložené do parlamentu.

Únia materských centier má výhrady

S návrhom na opätovné zavádzanie zásluhovosti pri vyplácaní rodičovských príspevkov nesúhlasí Soňa Holíková z Únie materských centier.

Ako upozornila pre agentúru SITA, rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a zavádzať pri tejto dávke zásluhovosť je nesystémové.

"Nech sa radšej narába s materskou dávkou a pri jej priznávaní sa zohľadní aj viac rokov späť," povedala. Ak chce vláda podľa nej zvýšiť zásluhovosť, tak by to mala urobiť len predĺžením obdobia vyplácania materskej dávky.

Rodičovský príspevok by sa však podľa Holíkovej mal zvýšiť o rovnakú sumu pre všetkých rodičov.