SaS: Vodnú dopravu vo verejnom záujme by mal financovať kraj, nie štát

Projekt na linke medzi Šamorínom a Bratislavou je z dielne ministra Érseka.

27. mar 2019 o 10:25 TASR

BRATISLAVA. Vodná doprava vo verejnom záujme, ktorá by bola na linke Šamorín - Bratislava, by mala byť financovaná krajom, nie štátom. V rozprave k návrhu zákona o cestnej doprave to uviedol poslanec opozičnej SaS Miroslav Ivan.

Novelou sa má totiž umožniť aj objednávanie výkonov vo verejnom záujme za vodnú dopravu.

Prečítajte si tiež: Národného vodného dopravcu chce Érsek vyskúšať do dva a pol roka

Poslanec liberálov skonštatoval, že sa mení aj zákon o vnútrozemskej plavbe a zavádza sa nový pojem - dopravná obslužnosť. V zákone však podľa Ivana nie je uvedené, kto si takúto dopravu môže objednávať.

Ivan poznamenal, že má výhrady k tomu, aby si takúto dopravu objednával štát. Benefity z tejto dotácie by totiž mali len ľudia lokálne.

"Nech to neobjednáva štát, ale kraj," vyhlásil poslanec. Šéf ministerstva dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), z ktorého dielne novela pochádza, reagoval, že sa k tomu vyjadrí v druhom čítaní tohto zákona.