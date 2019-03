Šéf nemeckého Ifo navrhuje posunúť brexit o dva roky

Fuest verí, že odloženie umožní Británii zásadne prehodnotiť brexit.

27. mar 2019 o 9:16 TASR

MNÍCHOV. Termín odchodu Británie z Európskej únie by sa mal posunúť o dva roky. Navrhuje to prezident nemeckého ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest.

"Je tu riziko, že ak k brexitu dôjde 12. apríla, bude to brexit bez dohody. To by viedlo k obrovským škodám, čo si ani jedna zo strán v skutočnosti neželá," povedal Fuest v stredu v Mníchove.

Ako dodal, odloženie odchodu ostrovnej krajiny z EÚ o dva roky umožní Británii zásadné prehodnotenie brexitu.

Navyše, rokovania by nemali zahrnovať iba dohodu o vystúpení z EÚ, ale aj budúce politické a ekonomické vzťahy medzi Britániou a Európskou úniou. "Vylúčenie druhého bodu bolo chybou," dodal Fuest.

"Takáto zmena by síce súčasnú neistotu spojenú s brexitom predĺžila, ale tvrdý brexit by bol podstatne drahší," povedal šéf Ifo.

"Samozrejme, Briti by sa potom museli zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. Ak by aj potom Londýn trval na svojom pláne vystúpiť z EÚ, mohlo by sa dosiahnuť trvalé riešenie v súvislosti s colnou úniou, ako to nedávno navrhli inštitút Ifo a európska výskumná sieť EconPol," dodal Fuest.