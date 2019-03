Taliansko pripravuje balík opatrení na zvýšenie hospodárskeho rastu

Taliansko sa snaží vyhnúť uťahovaniu opaskov.

26. mar 2019 o 14:51 TASR

RÍM. Taliansko pripravuje v tomto roku balík opatrení na zvýšenie hospodárskeho rastu, aby sa vyhlo uťahovaniu opaskov. Uviedli to nemenované zdroje. Potvrdili tak stratégiu vlády, ktorá uprednostňuje fiškálnu expanziu pred úspornými opatreniami.

Balík opatrení je súčasťou vládneho plánu a má jej umožniť prezentovať relatívne pozitívnu prognózu vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2019. A bude tiež základom pre nové ciele v oblasti deficitu a dlhu, ktoré kabinet zverejní na budúci mesiac.

Daňové úľavy

Vláda dúfa, že tzv. "rastový dekrét" schváli v piatok (29. 3.). Zahŕňa daňové úľavy z investícií, zníženie dane z nehnuteľností v prípade tovární a skladov a zjednodušenie postupov verejného obstarávania.

Medzi opatreniami je aj také, ktoré umožní miestnym samosprávam, aby viac investovali do rozvoja, a tiež nové pravidlá, ktoré pomôžu bankám zbaviť sa zlyhaných úverov.

Načasovanie dekrétu je dôležité, pretože prichádza krátko pred tým, ako ministerstvo financií predstaví nové ciele v oblasti verejných financií vo svojom hospodárskom a finančnom dokumente (DEF) 10. apríla. Ten poslúži ako rámec rozpočtu na rok 2020.

Taliansko sa v druhej polovici roka 2018 prepadlo do recesie, pričom jeho HDP klesol v treťom a štvrtom štvrťroku zhodne o 0,1 percenta. To sa premietlo aj do tohoročných výsledkov, čo znamená, že oficiálna prognóza rastu HDP na úrovni jedno percento v roku 2019 pôsobí príliš optimisticky.

Ministerstvo túto prognózu zníži pri prezentácii nových cieľov (DEF), ale ponechá ju v pozitívnom teritóriu a nad úrovňou očakávaní väčšiny nezávislých ekonómov. Uviedli to tri zdroje z vládnej koalície Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu. Zdroje nechceli byť menované, pretože neboli oprávnené hovoriť o DEF.

Tohoročné údaje z Talianska naznačili známky zlepšenia, čo viedlo k optimizmu medzi politikmi, že krajina sa už vynorila z minuloročnej krátkej recesie.

Priemyselná produkcia, objednávky a tržby v januári vzrástli a aj zamestnanosť sa zvýšila. A vo februári nasledoval neočakávaný rast aktivity v sektore služieb.

Najhoršie je za nami, dúfa vláda

"Je ešte skoro, ale je tu pocit, že najhoršie už môže byť za nami," povedal jeden vládny zdroj. Ďalšie dva zdroje očakávajú, že HDP bude v prvom štvrťroku stagnovať, alebo mierne rásť.

Napriek týmto krehkým náznakom oživenia najnovšie prognózy ministerstva financií počítajú s rastom HDP v roku 2019 len mierne nad nulou, uviedli dva zdroje. Ale pripravované opatrenia by ho mohli zvýšiť na 0,5 percenta.

Európska komisia predpokladá, že rast talianskej ekonomiky v roku 2019 dosiahne len 0,2 percenta, zatiaľ čo Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedá Taliansku pokles HDP o 0,2 percenta.

Slabší rast poškodí verejné financie, zníži daňové príjmy a zvýši deficit v pomere k HDP. Vláda napriek tomu nemá v úmysle uťahovať opasky.

Cieľový deficit v roku 2019 vo výške dve percentá HDP, stanovený v decembri, vychádzal z konzervatívneho odhadu rastu HDP o 0,6 percenta (čo bolo pod oficiálnou prognózou, ktorá počíta s jeho zvýšením o jedno percento).

No aj keď nedôjde k oživeniu ekonomiky, vláda zastáva názor, že sprísnenie politiky v čase recesie je kontraproduktívne, a preto ho vylučuje, uviedli zdroje z kabinetu.