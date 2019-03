Giganty majú vydavateľom platiť daň z odkazu. Ako sa zmení internet?

Europoslanci schválili novú smernicu o autorskom práve.

26. mar 2019 o 19:25 Marek Poracký

BRUSEL, BRATISLAVA. Vydavatelia by po novom mali od internetových gigantov dostávať peniaze za to, že budú zdieľať ich obsah. Vyplýva to z novej smernice o autorskom práve.

Tú schválil europarlament v utorok napoludnie. Hlasovalo za ňu 348 prítomných poslancov, proti návrhu bolo 274.

Ide o zavŕšenie takmer trojročného procesu. Jej prvý návrh Európska komisia zverejnila ešte v roku 2016.

Ani toto hlasovanie v Európskom parlamente neznamená, že nové pravidlá začnú okamžite platiť.

Teraz je rad na členských štátoch Európskej únie. Tie budú mať dva roky na to, aby smernicu zaviedli do svojich pravidiel.

Denník SME prináša sériu otázok a odpovedí, ako môže nová smernica zmeniť internet a aký vplyv to bude mať na jeho užívateľov.