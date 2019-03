V cestovnom ruchu bude mimoparlamentnému KDH radiť Fellner z cestovky Bubo

Mal by vzniknúť minister pre cestovný ruch, mieni hnutie.

26. mar 2019 o 12:42 TASR

BRATISLAVA. Poradcom mimoparlamentného KDH pre cestovný ruch sa stal Ľuboš Fellner. Slovensko má podľa neho v tejto oblasti veľký potenciál. Pre posilnenie cestovného ruchu by preto malo mať vytvorenú silnú značku.

Slovensko by sa podľa Fellnera malo spojiť v podpore cestovného ruchu. "Ide o to, aby sme sa dohodli a ťahali za jeden povraz, aby sme vytvorili značku," myslí si. Treba podľa neho do vnímania SR dostať emóciu.

Cestovný ruch by zároveň podľa KDH nemal byť len pričlenený pod nejaké ministerstvo. Táto oblasť je podľa predsedu hnutia Alojza Hlinu "piatym kolesom pri ministerstve dopravy".

"Tým, že by bol minister pre cestovný ruch a šport, tak by bola priama aj politická kompetencia, mal by aj reálne výkonné kompetencie a mal by aj zodpovednosť za to, aby našu krajinu v prvom rade vedel spropagovať vo svete," skonštatoval na utorkovom brífingu podpredseda hnutia Pavol Zajac.