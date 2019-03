Štátna poisťovňa chce kúpiť liečivá pre krv a krvotvorné orgány

Lieky majú stáť takmer dva milióny eur.

26. mar 2019 o 12:34 SITA

BRATISLAVA. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce obstarať liečivá pre krv a krvotvorné orgány. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná cena zákazky takmer dva milióny eur bez dane z pridanej hodnoty.



VšZP chce kúpiť 7 400 balení lieku, ktorého názov v súťažných podkladoch nie je uvedený, na obdobie dvoch rokov. Obstarávané lieky patria do skupiny, ktorá je indikovaná pri profylaxii a liečbe krvácavých stavov spôsobených vrodeným nedostatkom faktoru VIII. Zákazka bude financovaná z prostriedkov VšZP a nebude sa deliť na časti. Poisťovňa ráta aj so zábezpekou vo výške desaťtisíc eur.



Trvanie zákazky má byť 24 mesiacov. Podľa informácií zverejnených v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ je lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť do 23. apríla 2019.