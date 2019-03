Chaotický brexit ohrozuje v Írsku desaťtisíce pracovných miest

Negatívne dôsledky by boli väčšie, než sa pôvodne očakávalo.

26. mar 2019 o 12:22 TASR

DUBLIN. Negatívne dôsledky neriadeného odchodu Británie z Európskej únie na írsku zamestnanosť budú pravdepodobne väčšie, než sa pôvodne očakávalo. Ukázala to najnovšia správa Inštitútu pre ekonomický a sociálny výskum (ESRI).

Podľa ESRI v prípade, že Británia opustí EÚ bez dohody, bude zamestnanosť v Írsku do desiatich rokov približne o 3,4 percenta nižšia než v prípade, že by Londýn z EÚ neodišiel.

Stanovené percento predstavuje do 80-tisíc pracovných miest. To je podstatne nepriaznivejší vývoj než pôvodne predpokladalo ministerstvo financií. To počítalo s ohrozením do 50-tisíc írskych pracovných miest v prípade neriadeného brexitu.

V dôsledku tesného prepojenia obidvoch ekonomík budú škody pre Írsko stále veľké aj pri riadenom odchode Británie z EÚ. V takom prípade by zamestnanosť v Írsku klesla o 1,8 percenta, čo predstavuje 45-tisíc pracovných miest.

Zatiaľ všetky doteraz publikované prognózy signalizujú, že írska ekonomika, ktorá v posledných piatich rokoch výrazne prekonávala v tempe rastu ostatné štáty Európskej únie, by mala pokračovať v raste aj po odchode Británie z EÚ (s dohodou či bez nej), ale slabším tempom.

Ako ESRI uviedol, ak Británia EÚ opustí s dohodou, hrubý domáci produkt (HDP) Írska bude do desiatich rokov o 2,6 percentuálneho bodu nižší, než by bol, ak by Británia v EÚ zotrvala. V prípade chaotického brexitu by to robilo až päť percentuálnych bodov.