Spomalenie úverového trhu zatiaľ nie je výrazné, tvrdia banky

Spomalenie nie je také, ako si centrálna banka predstavovala.

26. mar 2019 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Po opatreniach Národnej banky Slovenska (NBS) síce nastalo spomalenie úverového trhu, avšak nie až tak výrazné, ako si centrálna banka predstavovala.

Ako ďalej pokračoval produktový riaditeľ Slovenskej sporiteľne Slávek Mynář, Národná banka Slovenska sa pre príliš rýchly rast objemu úverov rozhodla prijať opatrenia, aby ho spomalila. "Cieľ sa jej podarilo koncom roka dosiahnuť, spomalenie je však mierne," skonštatoval Mynář.

Viac obhliadok, menej peňazí

Ako povedal expert realitnej kancelárie Riešime bývanie Martin Čapo, čas predaja sa v minulom roku predĺžil.

"Na prelome minulého a tohto roka po opatreniach začíname cítiť, že nie všetci kupujúci sú schopní kúpiť to, čo by si želali," povedal Čapo. Počet obhliadok nehnuteľností podľa neho vzrástol, finančná pripravenosť kúpiť si nehnuteľnosť však už nie je taká, aká bola pred rokom.



Medziročný rast úverov na bývanie dosahuje na Slovensku už niekoľko rokov dvojciferné čísla a NBS sa preto snaží dostať rast pod úroveň desať percent. Ešte pred dvomi rokmi to bol na trhu 15-percentný rast, v decembri 2018 to išlo pod 12 percent.

Na mierne spomalenie rastu zadlžovania má okrem novej regulácie vplyv aj nasýtenie dopytu, keďže ľudia si brali úvery ešte predtým, ako regulácia začala platiť.

Výraznejší vplyv v tomto roku

"Predpokladáme, že tento rok už bude vplyv regulácie výraznejší, čo je prirodzené, keďže sa postupne sprísňuje," povedal Mynář.



Vo štvrtom štvrťroku 2018 sa museli slovenské banky dostať s úvermi s hodnotou nad 80 LTV (Loan to Value, pomer hodnoty nehnuteľnosti k úveru) pod hranicu 30 percent. Nemali s tým podľa vyjadrení sporiteľne veľký problém, spolu poskytli 27 percent takýchto úverov na bývanie.

Zníženie dostupnosti úverov nepocítili doteraz podľa Mynářa ani jednotlivci, čo je podľa neho najviac ohrozená skupina. Regulácia NBS sa však postupne sprísňuje, v tomto roku preto Slovenská sporiteľňa očakáva jej výraznejší vplyv.



Napríklad Tatra banka zaznamenala mierny pokles. "V roku 2019 zaznamenávame mierny pokles v dopyte po úveroch na bývanie oproti porovnateľnému obdobiu minulého roku," povedala pre agentúru SITA Linda Lalinská z oddelenia komunikácie a stratégie značky v Tatra banke.