Podnikatelia upozorňujú na vyššie dane zo stavieb, pozemkov aj bytové dane

Pri rodinnom dome zaplatí obyvateľ Malaciek viac ako v centre Bratislavy.

26. mar 2019 o 11:06 TASR

BRATISLAVA. V roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 sa dane zo stavieb zvýšili o 13,45 percenta, bytové dane o 7,89 percenta a o 10,65 percenta stúpli aj dane z pozemkov.

Médiá o tom informovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).

Mestám sa do znižovania nechce

Podľa údajov, ktoré získala od samospráv a z ich nariadení, plošne stúpli dane v štyroch mestách, najviac v Gelnici, a to od 50 do 200 percent, v Považskej Bystrici približne o 30 percent, v Partizánskom asi o desať percent a v Dunajskej Strede takmer o šesť percent.

V Žarnovici sa zvýšila iba sadzba priemyselných stavieb takmer o 26 percent. Naopak, v Skalici sa znížili sadzby z daní z priemyselných a ostatných stavieb, ale aj z nebytových priestorov na podnikanie o necelé dve percentá.

"Tento rok sa podnikateľom zvýšili dane o niečo viac ako minulý. Pocítili to najmä v Dunajskej Strede, Považskej Bystrici, Gelnici a Partizánskom. Aj tento rok sa opäť dane znížili v Senici," uvádza PAS s tým, že mnohé mestá neprejavujú záujem dane z nehnuteľností znižovať, i keď by im to mohlo pomôcť naštartovať podnikateľskú aktivitu aj znížiť vysokú nezamestnanosť.

Najlacnejšie sú pre podnikateľov mestá Medzev, Medzilaborce a Michalovce. V mestách, kde je vysoká nezamestnanosť, napríklad vo Veľkom Krtíši alebo Rimavskej Sobote, ostali aj tento rok vysoké dane, poukázala aliancia.

Za rodinné domy platia najviac Malačania

V prípade rodinného domu zaplatí najviac aj tento rok obyvateľ Malaciek, pri modelovej nehnuteľnosti 170,7 eura ročne, čo je o desať eur viac ako v centre Bratislavy.

"Zvýšením dane si tento rok za dom priplatia v Považskej Bystrici, Dunajskej Strede, Partizánskom, ale aj v Gelnici. Najmenej zaplatia opäť vo východoslovenskom Medzeve, a to 17,80 eura ročne," podotkla aliancia.

Podľa PAS sa poplatky za rozvoj tento rok takmer nemenili. Jedinými úpravami prešli v bratislavskej mestskej časti Lamač, kde sa zvýšili sadzby pre bývanie, priemyselné a poľnohospodárske stavby.

Všetky poplatky dosiahli rovnakú úroveň. "Poplatok za rozvoj je najpopulárnejší v hlavnom meste. Mestské časti vybrali za predošlé dva roky na poplatkoch za rozvoj viac ako deväť miliónov eur," priblížila.

Takmer tretinu z nich podľa štatútu odviedli hlavnému mestu. Zvyšných 6,5 milióna eur mohli využiť na vlastné projekty, uzatvára PAS.