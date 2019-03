Zálohovanie fliaš zákazníkovi problém nerobí. Obchodníkom áno

Za PET fľašu desať centov, za plechovku dvanásť.

25. mar 2019 o 18:15 Diana Schniererová

BRATISLAVA. Už o tri roky budeme pravdepodobne nosiť do obchodov naspäť okrem sklených fliaš aj plastové fľaše a plechovky od nápojov. Zákazníci tvrdia, že so zálohovaním fliaš problém nemajú. Výhrady k novým pravidlám však majú obchodníci.

Za PET fľašu napríklad z minerálky by sme mali platiť 10 centov, za plechovku 12. Keď ich odnesieme naspäť do výkupu, zálohu nám podobne ako pri sklených fľašiach vrátia.

Ak zákon od ministerstva životného prostredia prejde, zálohovanie začne platiť od 1. januára 2022. Slovensko by sa tak stalo prvou spomedzi krajín V4, ktorá tento systém zavedie.

Pozitívne skúsenosti s ním má už osem krajín EÚ, napríklad Nemecko, Litva, Estónsko, ale aj Chorvátsko.

So zmenou by väčšina ľudí nemala mať problém. V prieskume sa za zálohovanie vyjadrilo 86 percent opýtaných, desať percent bolo proti. Jasná väčšina – až 96 percent respondentov – by nemala problém zaplatiť ani zálohu za fľaše či plechovky, ktorú dostane po vrátení obalu naspäť.

Naznačuje to prieskum agentúry AKO, ktorý si v januári nechala urobiť Slovenská agentúra životného prostredia. Tá patrí pod ministerstvo životného prostredia, ktoré je predkladateľom zákona o zálohovaní. V krátkom čase by sa ním mal zaoberať parlament.

Plasty vo vode

"Jeden z dôvod, prečo je toto opatrenie nevyhnutné zaviesť, predstavuje záplava najmä PET fliaš v prírode, riekach, na uliciach, pri cestách na Slovensku," argumentoval hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Len čistenie vodných plôch a tokov stojí podľa neho vodohospodárov ročne 400-tisíc eur. Pred dvoma rokmi vytiahli z tokov okolo 700 ton odpadu, v ktorom boli významnou zložkou práve plastové fľaše.

Investičné náklady pre zavedenie systému sú podľa Inštitútu environmentálnej politiky 80 miliónov eur, z ktorých väčšina má ísť na nákup, inštaláciu a servis strojov na spätný odber.

Systém zálohovania by mali financovať výrobcovia prostredníctvom administratívneho poplatku za jednu plechovku alebo fľašu.

Obchodníci by počkali